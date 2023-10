Among Us: Release der neuen Map für Ende Oktober angekündigt

Among Us: Neue Map kommt am 24. Oktober – feiert Release mit ein paar Gratis-Stickern





Erst im vergangenen Monat stellten die Entwickler von Innersloth uns ihrefür den Community-Hitvor:, eine steinige Insel, die von mysteriösen Pilzen befallen ist. Nun steht der Release-Termin fest.Noch zum Ende des Monats, passend zum Halloween-Fest, dürfen wir einen Ausflug in das fast schon einladend wirkende, aber nicht weniger tödliche Inselparadies wagen. Und obendrein gibt es sogar ein paarabzustauben.Bereits amsoll die neue Map in Among Us, die bereits im September im Rahmen einer Nintendo Direct vorgestellt wurde, ihre Veröffentlichung feiern. In The Fungle erwarten euch neben der namensgebenden Pilzplage natürlich wieder, die es in den Spiel-Sessions zu erledigen gilt.Obendrein soll aber auch für weitere frische Inhalte gesorgt sein, so finden zum Beispiel ein paarund anderer Content den Weg in das Spiel. Um welchen es sich dabei ganz konkret handelt, verriet man uns bei Innersloth bislang nicht. Immerhin müsst ihr euch aber nur noch ein paar wenige Tage gedulden, ehe ihr den Geheimnissen von The Fungle selbst auf den Grund gehen könnt.Nachdem man uns einen ersten Einblick auf dem Nintendo Direct-Event gewährte , vermuteten einige Fans zunächst, es würde sich um einen Switch-exklusiven Release handeln. Doch die Community durfte schnell aufatmen, denn die Entwickler bestätigten, dass die neue Map, auf denen Among Us gespielt werden kann, kommen soll.Um euch die Wartezeit noch etwas zu versüßen, könnt ihr aktuell immer mal wieder ein paar, auf denen das rote Crewmitglied auf einem riesigen, rosafarbenen Pilz thronend zu sehen ist, abstauben. Dabei müsst ihr euch allerdings beeilen, denn so schnell wie es die Gratis-Sticker gibt, so schnell sind sie auch schon wieder vergriffen. Ihr könnt euch jedoch ganz einfach benachrichtigen lassen, wenn eine neue Charge verfügbar ist. Wie das Indie-Phänomenwurde, verraten wir euch an anderer Stelle.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS4 PS5