Among Us: Kollaboration mit zahlreichen anderen Indie-Games

Among Us: Sind Celeste und Hat Kid bald sus?

In einem mysteriösen Tweet hat Entwickler Innersloth eine große Kollaboration mit zahlreichen anderen Indie-Games in Aussicht gestellt. So könnten demnächst Inhalte aus nicht weniger als sechs anderen Spielen inauftauchen.Welche Spiele dies genau sind, wird nicht verraten, aber es gibt ein Bild mit farbenfrohen Silhouetten zu sehen, die, teilweise viel Raum für Fantasie lassen. Fans vermuten, dass es sich um Skins für die Among Us-Figuren handeln könnten.„Wow, Indie-Games sind so cool”, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Among Us. „Es wäre noch cooler, wenn sie irgendwann etwas zusammen machen würden. Haha, stellt euch das nur vor…“ Auf dem Bild ist Red Crewmate vor dem sechsgeteilten Bild mit den besagten Silhouetten zu sehen. „Oh,, wenn ihr seht, woran wir gearbeitet haben“, stimmte Innersloth’s Communication Director Victoria Tran mit ein.In den Kommentaren, welche Charaktere anderer Indie-Games auf dem Bild zu sehen sein könnten und es scheint, dass sie aus deutlich mehr als sechs Spielen kommen. So ist unten links relativ klaraus dem gleichnamigen Metroidvania zu erkennen, auf der rechten Seite können wir die Gans aussehen, links einen der knuffigen Ritter aus. Auch Undyne ausund Hat Kid auswollen laut einiger Kommentare erkannt worden sein.Was wir von den Kollaborationen genau erwarten können und wann es dazu Updates gibt, darüber lässt uns Entwickler Innersloth erst einmal im Unklaren. Erst kürzlich, einem der großen Spiele-Überraschungen aus dem Jahr 2020.