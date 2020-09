Football Manager 2021: Erscheint im November für PC; Xbox-Version angekündigt, Touch und Mobile bestätigt

Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC)

Der Football Manager 2021 wird am 24. November für PC im Epic Games Store und bei Steam veröffentlicht (abermals mit Bundesliga-Lizenz).Darüber hinaus wird die FM-Serie auf die Xbox zurückkehren - zum ersten Mal seit 2007. Die vor Ende des Jahres erscheinende Xbox-Edition ist eine speziell zugeschnittene Version des Spiels (nach dem Vorbild der Touch-Serie), die speziell für den Xbox-Controller angepasst wurde. FM21 Xbox wird im Xbox Store erhältlich sein und ist ein digitaler Play-Anywhere-Titel, der es Spielern ermöglicht, ihre gespeicherten Spiele über ihre Xbox-Konsole und jeden Windows 10 PC zu spielen. Das Spiel wird auf Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X erhältlich sein. Es muss nur einmal gekauft werden, um es dann über das komplette Xbox-Ökosystem hinweg zu spielen."Von heute an bis zur Markteinführung erhalten Fans, die FM21 (für PC und Mac) bei einem von SEGA zugelassenen digitalen Einzelhändler ( Händler-Liste ) vorbestellen, einen Rabatt von 10 Prozent und die Chance, ihre Karriere als Manager vorzeitig mit dem Early Access zu FM21 zu beginnen. Der Early Access wird etwa zwei Wochen vor dem offiziellen Veröffentlichungstermin verfügbar sein, und Einzelspielerkarrieren, die in diesem Zeitraum begonnen haben, können im finalen Spiel weitergeführt werden. Early Access wird dabei zum ersten Mal im Epic Store sowie bei Steam verfügbar sein.""FM21 legt einen neuen Schwerpunkt auf die Rolle des Managers und fügt weitere Instrumente hinzu, die es Managern ermöglichen, ihre Persönlichkeit und ihr Können gezielt zu entwickeln. Neue Ergänzungen und Spiel-Upgrades sorgen für eine beispiellose Authentizität des Fußballs und sorgen für zusätzliche Tiefe und Dramatik. Ab Anfang Oktober werden in den Social-Media-Kanäle des Football Manager und auf der Football Manager-Website neue Funktionen und Lizenz-Updates vorgestellt", schreibt SEGA.Der Studio Director von Sports Interactive, Miles Jacobson: "Football Manager 2021 ist für uns als Studio eine historische Veröffentlichung. Wir bringen FM auf mehr Plattformen als je zuvor und geben mehr Menschen die Möglichkeit, ihren Lieblingsverein zu managen - egal, ob auf dem PC, bequem vom Sofa aus oder auf dem Smartphone oder Tablet."Football Manager Touch (bei Epic, Steam, Switch, iOS und Android) und Football Manager Mobile (iOS und Android) werden demnächst folgen. Wie in den vergangenen Jahren ist FM21 Touch auf PC und Mac sowohl als eigenständiges Spiel bei Epic Games und Steam als auch kostenlos für jeden erhältlich, der FM21 für Steam oder Epic Games kauft. FM21 Touch auf Switch wird im Dezember in den Kader aufgenommen. Weitere Informationen zu den Funktionen für Mobile und Touch werden für Anfang November erwartet.Letztes aktuelles Video: Teaser