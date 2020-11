Football Manager 2021: Beta-Zugang für Vorbesteller verfügbar

Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC)

Die Beta-Version von Football Manager 2021 ab 54,99€ bei vorbestellen ) ist im Epic Games Store und auf Steam verfügbar. Die Beta gibt virtuellen Managern die Chance, ihre Karriere frühzeitig zu starten.Jeder, der FM21 bei einem von Sega zugelassenen digitalen Einzelhändler ( Liste der Sega-Partner ) im Voraus gekauft hat, kann sich bei Epic Games oder Steam einloggen und das Spiel direkt aus der jeweiligen Bibliothek starten. Prinzipiell erhält jeder, der FM21 auf PC und Mac bei einem teilnehmenden digitalen Einzelhändler zwischen jetzt und der vollständigen Veröffentlichung des Spiels am 24. November vorbestellt, auch Zugang zur Beta und 10%-Rabatt.Bei der Vorab-Betaversion handelt es sich um eine fast vollständige (aber noch nicht ganz endgültige) Version des Spiels. Etwaige Bugs und Fehler können über die Schaltfläche "Fehler melden" in der Seitenleiste an das Team von Sports Interactive gemeldet werden. Das Online-Spiel ist ebenfalls bereits aktiviert, aber bis zur vollständigen Veröffentlichung am 24. November wird es keinen Zugang zum Steam-Workshop oder zu den Pre-Game- oder In-Game-Editoren geben.Sega: "Mit neuen Spielsystemen, einem erhöhten Analyse- und Informationsniveau und zusätzlichen Ressourcen, die den Managern zur Verfügung stehen, haben sie mehr denn je die Kontrolle über den Erfolg ihrer Mannschaft auf und außerhalb des Spielfelds. Die Interaktion mit den Spielern und den Medien wurde überarbeitet, um ein lebensechteres Spielerlebnis zu schaffen, und die Spieltage sehen besser aus und fühlen sich spektakulärer an, mit einer Vielzahl von Verbesserungen bei Grafik und Präsentation sowie neuen Veranstaltungen vor und nach dem Spiel. Darüber hinaus werden die Manager mehr Einfluss auf die Rekrutierung von Spielern und neue Möglichkeiten haben, am Ende der Saison Erfolge zu feiern. Einzelspielerkarrieren, die mit der FM21 Beta begonnen wurden, können später auf das finale Spiel übertragen werden."Letztes aktuelles Video: New Headline Features