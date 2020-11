Football Manager 2021: Anstoß auf PC und Mobile

Wählen Sie Ihre Farben und eine Herausforderung, die zu Ihren Ambitionen passt, und arbeiten Sie an der Vereinshierarchie, damit auch dieser seine Ziele erreicht ... oder tragen Sie die Konsequenzen.

Arbeiten Sie mit Ihrem Mitarbeiterstab zusammen, um die Stärken und Talente Ihrer Mannschaft zu beurteilen, bevor Sie sich auf dem Transfermarkt umsehen. Es gibt sicher einen Jungstar in der Akademie, der bald in die erste Mannschaft aufsteigen könnte ...

Erarbeiten Sie Strategien, Formationen und Spielstile für jede Situation, um die Gewinnchancen Ihres Vereins zu erhöhen und die drei Punkte zu holen.

Erleben Sie das Spektakel des Spieltags und genießen Sie das unvergleichliche Gefühl, wie sich Ihre aufwändige Planung auf dem Platz bezahlt macht.

Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC) Screenshot - Football Manager 2021 (PC)

Am 24. November 2020 haben SEGA und Sports Interactive den Football Manager 2021 ab 54,99€ bei kaufen ) für PC und Mobilgeräte veröffentlicht . Per Steam und Epic Games Store , wo auch kostenlose Demos verfügbar sind, werden jeweils 54,99 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 1.845 Reviews positiv). Im Handel ist zudem eine Boxversion erhältlich:Wer bereits die FM21-Beta gespielt hat, kann seinen Einzelspieler-Fortschritt automatisch in die Vollversion übertragen lassen. Der Football Manager 2021 Mobile schlägt mit je 9,99 Euro via App Store und Google Play zu Buche. Am 1. Dezember wird außerdem auf Xbox One und Xbox Series X|S angepfiffen sowie der Football Manager Touch für PC, iOS und Android bereitstehen. Der Anstoß auf Nintendo Switch soll ebenfalls noch vor Jahresende erfolgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Manager ist das Herz jedes Fußballvereins. In Football Manager 2021 stehen Sie als Manager daher so stark im Fokus wie noch nie - dank eines dynamischen, lebensechten Managementerlebnisses und noch größerer Detailtiefe. Sie haben alles, was Sie brauchen, um sich in die Elite vorzuarbeiten. Es stehen 2.500 Vereine aus über 50 Nationen und allen Ebenen der Fußballpyramide zur Auswahl - die Möglichkeiten sind endlos. Es liegt an dir, Chef."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: New Headline Features