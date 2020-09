Amazon Luna: Cloud-Gaming-Service mit mehreren Spiele-Kanälen angekündigt; zunächst nur für die USA

Nach diversen Gerüchten hat Amazon ( endlich ) seinen eigenen Cloud-Gaming-Service "Luna" angekündigt . Amazon Luna orientiert sich vom Konzept her stark an Google Stadia, bietet aber auch Gaming-Channels in Zusammenarbeit mit anderen Publishern wie z.B. Ubisoft an, auf denen dann die entsprechenden Spiele zur Verfügung stehen werden. Amazon wird Luna zunächst in den USA starten. Interessierte Spieler können sich hier registrieren. Wann der Dienst in anderen Ländern starten wird, ist noch unklar.Mit Amazon Luna können Spiele auf verschiedenen Geräten gespielt werden. Die Spieldaten werden dann von den Amazon-Cloud-Servern auf das jeweilige Endgerät gestreamt. Zum Start wird Luna über Fire TV, PC und Mac sowie über Webanwendungen für iPhone und iPad verfügbar sein. Die Unterstützung für Android soll zeitnah fertig sein.Ein Abonnement von Luna+ wird während der ersten Zugriffsphase 5,99 Dollar pro Monat kosten und sofortigen Zugang zu einer (wachsenden) Bibliothek von Spielen bieten, darunter Resident Evil 7, Control, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, GRID und Brothers: A Tale of Two Sons. Die Abonnenten können Luna auf zwei Geräten nutzen. Die Qualität soll 1080p mit 60 fps erreichen. 4K-Unterstützung soll folgen. Die minimalen Anforderungen an die Internetverbindung sind 10 Mbps (35 Mbps für 4K).Darüber hinaus wird man Gaming-Channel abonnieren können, z.B. in Partnerschaft mit Ubisoft. Benutzer, die diesen Kanal abonnieren (der aber von einem Luna+-Abonnement getrennt ist und somit zusätzlich Geld kosten wird), erhalten Zugang zu Ubisoft-Titeln inkl. Zugang zu neuen Titeln wie Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 und Immortals: Fenyx Rising passend zum jeweiligen Verkaufsstart. Weitere Spiele-Kanäle sollen folgen.Wie bei Google Stadia wird ein eigener Controller angeboten - mit integrierter Sprachassistenz-Funktion (Alexa). Angeblich soll beim Luna-Controller die Latenz im Vergleich zu "normalen" Bluetooth-Controllern um 17 bis 30 Millisekunden niedriger ausfallen.