Yakuza (Arbeitstitel): Neues Spiel der Serie wird offenbar auf der Tokyo Game Show angekündigt

Sega scheint weitere Pläne für die Yakuza-Reihe zu haben: Per Tweet teilte Moderator Ayana Tsubaki offenbar mit, dass in seinem "Sega Nama Broadcast" ein entsprechendes Spiel aus der Action-Adventure-Reihe angekündigt werden soll (via Gamestalk und Gematsu.com ). Die Präsentation mit der frohen Kunde ist demnach für Sonntag, 27. September um 13 Uhr deutscher Zeit geplant.Die im Rahmen der Tokyo Game Show geplante Veranstaltung lässt sich auf YouTube Niconico oder Periscope live verfolgen. Nähere Infos zum Spiel, den Plattformen oder dergleichen gab es vorher nicht. Vielleicht war Tsubaki aber ein wenig voreilig, denn der Tweet wurde mittlerweile wieder gelöscht und ist nur noch in einer archivierten Fassung erreichbar. In der Ankündigung des Streams sei nur von "der neuesten Information über die Yakuza-Serie" die Rede.