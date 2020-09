Root: Brettspieladaption startet auf PC, iOS und Android

Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC) Screenshot - Root (PC)

Am 24. September 2020 hat Dire Wolf die Brettspieladaption Root für PC, iOS und Android veröffentlicht und den Early Access nach einem Monat schon wieder beendet. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll später folgen. Auf Steam werden 12,49 Euro, via App Store und Google Play 10,99 Euro fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "äußerst positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 562 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Spiele die digitale Adaption des beliebten Brettspiels. Root ist ein Abenteuer- und Kriegsspiel, bei dem 2 bis 4 Spieler um die Kontrolle über eine riesige Wildnis kämpfen.Die ruchlose Marquise de Katz hat das große Waldland in Besitz genommen, um seine Reichtümer zu ernten. Unter ihrer Herrschaft haben sich die vielen Geschöpfe des Waldes zusammengeschlossen. Diese Allianz wird versuchen, seine Ressourcen zu stärken und die Herrschaft der Katzen zu untergraben. Bei diesen Bemühungen kann die Allianz die Hilfe der umherziehenden Vagabunden in Anspruch nehmen, die sich auf den gefährlicheren Waldlandwegen bewegen können. Auch wenn einige mit den Hoffnungen und Träumen der Allianz sympathisieren mögen, sind diese Wanderer alt genug, um sich an die großen Raubvögel zu erinnern, die einst die Wälder kontrollierten.In der Zwischenzeit haben die stolzen, streitlustigen Horst am Rande der Region einen neuen Feldherrn gefunden, von dem sie hoffen, dass er ihre Partei dazu bringt, ihr altes Geburtsrecht wieder aufzunehmen. Die Bühne ist bereitet für einen Wettbewerb, der über das Schicksal des großen Waldlandes entscheiden wird. Es liegt an den Spielern zu entscheiden, welche Gruppe letztlich Wurzeln schlagen wird.Als jüngste Eroberer des Waldes befasst sich die Marquise de Katz hauptsächlich mit Maschinenbau und Logistik, während sie die weite Wildnis bewacht. Durch das Sammeln von Holz ist sie in der Lage, Werkstätten, Sägemühlen und Personalvermittler zu bauen, die ihr hilft, Siegpunkte zu erzielen. Die Marquise de Katz verfügt über die größte Armee in ROOT, aber die Anzahl allein wird nicht ausreichen, um den Wald zu sichern...Die Marquise de Katz baut eine mächtige industrielle Kriegsmaschine, um den Wald zu unterwerfen. Jedes Mal, wenn die Marquise eine Werkstatt, eine Sägemühle oder einen Rekrutierer baut, sammelst du Siegpunkte. Je mehr vom selben Gebäude sie auf der Karte hat, desto mehr Punkte gibt es. Um die laufenden Bauarbeiten voranzutreiben, muss die Marquise jedoch eine starke, vernetzte Holzwirtschaft aufrechterhalten und schützen. Auch wenn es verlockend sein mag, seine Gegner mit schieren Mengen zu überwältigen, so besteht doch die große Gefahr, dass du dich zu sehr ausstreckst und letztlich nicht mehr hinterherkommst.Die Horst-Dynastien haben einst den Wald beherrscht, bevor die Katzen gekommen sind. Sie müssen die Kontrolle zurückerobern, indem sie Territorium erobern und Nester errichten, bevor sie wieder in Streitereien verfallen. Die Horst sind stolz und an die Dekrete ihrer Anführer gebunden. Jeder Anführer bringt unterschiedliche Spezialgebiete und Vorteile mit sich. Der richtige Anführer zur richtigen Zeit könnte dich zum Sieg führen, aber der falsche Anführer könnte deine Chancen, den Wald zurückzuerobern, zunichte machen.Im Laufe des Abends sammeln die Horst Siegpunkte auf der Grundlage der Anzahl der Nester auf der Karte. Die Horst profitieren von einer hohen Präsenz im Waldland. Sie sind jedoch an ihr Dekret gebunden, eine immer größer werdende Anzahl von vorgeschriebenen Aktionen, die von ihrem Anführer versprochen werden. In jedem Zug müssen sie alle Aktionen ihres Dekrets ausführen, da sie sonst geraten in Aufruhr geraten.Die Waldland-Allianz mag keine Despoten - weder alte noch neue. Die Marquise, der Horst, alle sind gleich. Nur durch den Willen seiner Bewohner kann dieser Wald regiert werden! Die Waldland-Allianz sind Meister der Guerilla-Kriegsführung, sie beginnen langsam, können sich aber zu einem späten Machtzentrum entwickeln - doch nur, wenn es ihnen gelingt, die anderen Möchtegern-Herrscher auf ihrem Weg zu untergraben.Die Waldland-Allianz setzt sich dafür ein, die Sympathie der verschiedenen Geschöpfe des Waldes zu gewinnen. Jedes Mal, wenn die Allianz ein Sympathie-Plättchen platziert, kann sie Siegpunkte sammeln. Je mehr Sympathie sie auf der Karte hat, desto mehr Siegpunkte erhält sie. Um die Sympathie anderer Parteien zu gewinnen, braucht man Anhänger. Diese Anhänger können auch zu gewaltsamen Mitteln greifen, indem sie im ganzen Wald zu einer offenen Rebellion anstacheln. Wenn eine Revolte ausbricht, wird die Allianz einen Stützpunkt errichten. Stützpunkte ermöglichen es der Allianz, Offiziere auszubilden und so ihre militärische Stärke und Flexibilität zu erhöhen.Für die einen ist der Vagabund ein Abenteurer, für die anderen ein Händler, für noch mehr ein Dieb und überhaupt ein Schurke. Als Vagabund wirst du auf der ganzen Karte, über die Lichtungen hinaus, in dichte Wälder vordringen, um Gegenstände und Ruinen zu finden. Du kannst Handel betreiben und den sich bekriegenden Parteien des Waldes Hilfe leisten, um deine eigenen geheimen Aufgaben zu erfüllen.Der Vagabund spielt auf allen Seiten des Konflikts, während er sich auf die Suche macht, um sein Ansehen im ganzen Wald zu steigern. Jedes Mal, wenn der Vagabund seine Beziehungen zu einer anderen Partei verbessert oder einen Krieger einer ihm feindlich gesinnten Partei entfernt, erhält der Vagabund Siegpunkte. Du kannst auch Aufgaben abschließen, um Siegpunkte zu erzielen. 