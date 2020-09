Songs of Syx: Der Bau von Fantasy-Städten im Early Access hat begonnen

Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC) Screenshot - Songs of Syx (PC)

Am 21. September 2020 hat Gamatron die im Mai erfolgreich per Kickstarter finanzierte Low-Fantasy-Stadtbau-Simulation Songs of Syx im Early Access für PC voeröffentlicht, wo sie laut aktueller Roadmap mindestens vier Jahre lang weiterentwickelt werden soll. Der Download via Steam kostet 20,99 Euro. Auf itch.io , wo auch eine kostenlose Demo verfügbar ist, werden mindestens 25,00 Dollar fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 64 Reviews positiv).In Songs of Syx beginnt man mit einer unbedeutenden Kolonie, aus der irgendwann eine neue Metropole oder gar ein ganzes Imperium entstehen soll. Es werden eine lebendige Spielwelt, riesige Bauvorhaben, Grand-Strategy-Elemente, taktische Massenschlachten, Adel und Sklaverei sowie ein passender Soundtrack versprochen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer