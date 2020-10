Let's Sing präsentiert Queen: Die Karaoke-Show hat begonnen

Grandiose Playlist mit 30 der größten Queen-Hits sowie der originalen Musikvideos

Singe solo oder im Team mit bis zu 8 Spielern

PS4: Wähle zwischen maximal 4 Smartphone oder 2 USB-Mics + 2 Headsets oder 2 USB-Mics + 2 SingStar-Mics

Xbox One oder Switch: Wähle zwischen maximal 4 Smartphones, 2 USB-Mics und einem Headset

Sechs spannende Spiel-Modi: Classic, Mixtape 2.0, feat., Jukebox, World Contest und Let's Party

Kein Mikrofon zur Hand? Macht nichts! Mit der Let's Sing Mikrofon-App verwandelst du im Handumdrehen dein Smartphone in ein Mikrofon

Erobere die Online-Rangliste

A Kind of Magic

Another One Bites The Dust

Bicycle Race

Bohemian Rhapsody

Breakthru

Crazy Little Thing Called Love

Don't Stop Me Now

Fat Bottomed Girls

Good Old Fashioned Lover Boy

Headlong

I Want It All

I Want To Break Free

Innuendo

It's A Hard Life

Killer Queen

Now I'm Here

One Vision

Play The Game

Princes Of The Universe

Radio Gaga

Save Me

Somebody To Love

The Invisible Man

The Show Must Go On

Tie Your Mother Down

Under Pressure

We Are The Champions

We Will Rock You

Who Wants To Live Forever

You're My Best Friend

Classic: Spiele alleine oder mit Freunden. Treffe die richtigen Töne, stelle dein Star-Potenzial unter Beweis und knacke den Highscore!

Feat.: Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg! Spiel mit einem Freund oder singe ein Duett mit dem legendären Freddie Mercury im Einzelspielermodus. Je besser die Stimmen zusammenpassen, desto höher ist die "Kompatibilitäts-Punktzahl".

World Contest: Du allein gegen den Rest der Welt! Fordere Freunde oder Sänger aus aller Welt heraus und erobere die Rangliste. Das Spiel zeigt die Perfomance, als würden die Spieler gemeinsam singen.

Mix Tape 2.0: Dieser Spielmodus garantiert viele Stunden Spaß und eine sich ständig ändernde Playlist. Jedes Medley in diesem innovativen Modus ist ein dynamisch generierter Mix.

Jukebox: Lehne dich zurück, genieße Lieder und bereite dich auf die nächste Jam-Session vor.

Let's Party: Die ultimative Challenge für deine Let's Sing-Party! Zwei Teams mit jeweils bis zu vier Spielern und nur einem Mikrofon pro Team stellen sich zufällig ausgewählten Spiele-Modi, in denen sich zeigt, wer das Zeug zum Star hat!

