The Talos Principle 2: Wird definitiv umgesetzt; Story bereits ausgearbeitet

Im Zuge der Veröffentlichung von Serious Sam 4 gab es auch ein Lebenszeichen von The Talos Principle 2. In einem Interview mit der PC Gamer sagte Jonas Kyratzes (Mitautor von The Talos Principle ), dass sie den zweiten Teil "definitiv" angehen wollen und die Geschichte schon fertig konzipiert sei.Zusammen mit Verena Kyratzes hätte sich bei Croteam ein "Story-Team" gebildet. Auch Tom Jubert ist wieder dabei. "Wir haben die Handlung des Spiels geplant, wir wissen also, worum es geht. Es hat eine sehr kleine Vorproduktion gegeben, wir haben ein gewisses Grundverständnis, einige Bilder, einige Pläne und so weiter", sagte er.Jonas Kyratzes: "Aber Talos 2 findet definitiv statt. Wir haben definitiv einen Plan. Wir haben eine ziemlich gute Geschichte, über die ich sehr glücklich bin. Denn es ist sehr schwierig, eine gute Fortsetzung zu machen, vor allem, wenn das erste Spiel die Handlung auf eine für die meisten Spieler hoffentlich zufriedenstellende Weise abgeschlossen hat und man nicht einfach sagen will: 'Oh, das ist nicht passiert und jetzt musst du es noch einmal machen!' Wir haben also eine sehr interessante, sehr ehrgeizige Geschichte für das zweite Spiel und dann müssen wir sie nur noch umsetzen".Kyratzes sagte auch, dass sich die Croteam-Mitarbeiter auf The Talos Principle 2 freuen würden, "weil es viel einfacher als [Serious] Sam zu realisieren sei". Es würde weniger "bewegliche Teile" geben, z.B. sei die technische Umsetzung leichter, wenn man nicht Tausende von Feinden in den Levels hat, die die ganze Zeit herumrennen. Talos 2 sei aber in anderer Hinsicht anspruchsvoll, meinte er. Konkretere Angaben konnte er nicht machen.