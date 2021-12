Dynasty Warriors 9: Empires: Video stellt einige der neuen Mechaniken der taktisch angehauchten 1-vs-1000-Action vor

"Das Spiel beinhaltet Szenarien, die den Spieler in verschiedene Epochen versetzt und es ihm ermöglicht, historische Momente wie den Aufstand der Gelben Turbane und die Schlacht von Chibi selbst zu erleben. Sie können allerdings die Geschichte auch neu schreiben, indem sie eigene Taktiken entwickeln. So kann beispielsweise die Vereinigung Chinas mit allen noch lebenden Offizieren von Wu bestritten werden, indem sie ihre Lieblingsoffiziere in einem Kommando versammeln, oder indem sie eine Rebellion anzetteln, um die Kontrolle über die Karte zu übernehmen!



Je nach Spielstil werden die Spieler mit einem von sechs Titeln belohnt, die auf ihrem Ruf basieren. Durch den Titel verändert sich die Beziehung zwischen ihnen und den weiteren Offizieren. Besondere Ereignisse zeigen gar auf, wer die wirklich Guten unter den Spielern sind und wer von Herzen Böse ist. In den Szenarien kann man zudem Zeuge intensiver menschlicher Dramen werden, oder aber auch die Beziehung zu seinen Offizieren so vertiefen, so dass aus diesen Nachwuchs hervorgeht. Die Kinder können ebenfalls eine Offizierslaufbahn einschlagen und ermöglichen den Spielern den Eroberungsmodus noch einmal durchzuspielen - dieses Mal in der Rolle des neuen Offiziers, dessen Heranwachsen sie bereits im Spiel mitverfolgen können."

Tecmo Koei und die Musou-Action-Spezialisten von Omega Force haben weitere Details zu Dynasty Warriors 9: Empires ( ab 55,99€ bei vorbestellen ) veröffentlicht. Demnach baut man nicht nur auf die bekannte 1-gegen-1000-Action, sondern möchte der Serie mit diesem Ableger taktische sowie strategische Elemente hinzufügen. So soll es z.B. nicht nur möglich sein, sich mit dem Schwert auf dem Schlachtfeld zu profilieren, sonder auch Diplomatie und taktisches Geschick einzusetzen, um an sein Ziel zu kommen. Wie man sich das in etwa vorstellen kann, zeigt das fast dreieinhalb Minuten lange Video mit Spielszenen, das ihr unten weiter finden könnt.In der offiziellen Beschreibung der Entwickler heißt es dazu:Weiterhin kündigte man an, dass es vor dem bislang für den 15. Februar 2022 geplanten Release auf Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S eine Demo geben wird. Darin wird man u.a. einige Burgbelagerungen nachspielen oder den Editor-Modus auskosten können. Die hier erstellten Offiziere lassen sich dann ins Hauptspiel übertragen - vorausgesetzt man bleibt der Plattform treu, auf der man die Demo heruntergeladen und gespielt hat.Letztes aktuelles Video: Gameplay Features