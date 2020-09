Propagation VR: Kostenloser Survival-Horror-Shooter eröffnet das Feuer auf Steam

Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality) Screenshot - Propagation VR (HTCVive,OculusRift,ValveIndex,VirtualReality)

Am 25. September 2020 haben WanadevStudio ihren Survival-Horror-Shooter Propagation VR für HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos, die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 138 Reviews positiv).Propagation VR soll Survival-Horror und wellenbasierte Shooter-Action miteinander kombinieren. In dem mit bis zu zwei Schusswaffen und bloßen Fäusten ausgetragenen Überlebenskampf in einer verlassenen U-Bahn-Station soll man es mit angriffslustigen Zombies und Mutanten verschiedener Gattungen zu tun bekommen. Die Macher versprechen kurze, aber packende Einsätze mit ca. 30 Minuten Spielzeit, vier Schwierigkeitsgraden und persönlichen Highscore-Listen. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer