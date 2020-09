Escape until Friday: Entführungsdrama im Early Access

Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC) Screenshot - Escape until Friday (PC)

Am 26. September 2020 hat Poly anchor studio sein Entführungsdrama Escape until Friday im Early Access für PC veröffentlicht, wo es aber lediglich bis zum 1. Oktober verbleiben soll. Auf Steam wird noch bis zum 3. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,59 Euro statt 3,99 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 90 Prozent von 101 Reviews positiv).Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines Entführungsopfers, das fünf Tage Zeit hat, sich aus dem Keller seines Kidnappers zu befreien. Dazu muss man nach brauchbaren Gegenständen suchen, Rätsel lösen, gemachte Spuren verwischen, um Strafen zu entgehen, sowie mit dem Täter per Smartphone kommunizieren. Die Macher versprechen eine Vielzahl an Fluchtoptionen sowie schwierigie Entscheidungen mit folgenschweren Konsequenzen. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Trailer