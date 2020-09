Shrine 2: Fortsetzung des kostenlosen Retro-Shooters steht bereit

Screenshot - Shrine 2 (PC) Screenshot - Shrine 2 (PC) Screenshot - Shrine 2 (PC) Screenshot - Shrine 2 (PC) Screenshot - Shrine 2 (PC)

Am 22. September 2020 haben Scumhead und Mengo den auf der Doom-Engine basierenden Ego-Shooter Shrine 2 für PC veröffentlicht. Er kann gratis via Steam und itch.io heruntergeladen werden. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind wie schon beim ebenfalls kostenlosen Vorgänger "sehr positiv" (aktuell sind 87 Prozent von 66 Reviews positiv).Im Spiel macht man als hautlose Monstrosität Jagd auf Horden Lovecraft'scher Eldritch-Dämonen. Die Macher versprechen 32 fordernde, aber faire Levels in fünf Welten, 30 alptraumhafte Gegner, mehr als 20 einzigartige Waffen, sechs knackige Bosskämpfe sowie jede Menge zu entdeckender Geheimnisse.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer