Scarlet Hollow: Erstes Kapitel des Horror-Adventures erschienen

Am 25. September 2020 haben Black Tabby Games (Abby und Tony Howard) das erste Kapitel ihrer episodischen Visual Novel Scarlet Hollow für PC veröffentlicht. Die Auftaktepisode des Horror-Adventures kann kostenlos via itch.io und Steam , wo bislang 100 Prozent der abgegebenen Nutzerreviews positiv sind, heruntergeladen werden. Insgesamt sind sieben Episoden geplant, die in Abständen von ca. sechs Monaten erscheinen sollen - am Ende auch auf GOG. Am 1. Oktober soll eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung der restlichen Kapitel lanciert werden.Scarlet Hollow ist eine Bergarbeiterstadt in den Appalachen, wo es einen auf der Fahrt zur Beerdigung seiner Tante zufällig hinverschlägt. Doch plötzlich findet man sich inmitten eines generationenalten Mysteriums wieder, welches das eigene Leben und das Schicksal der ganzen Stadt bedroht. Die Macher versprechen bezaubernde und Furcht einflößende Charaktere, ein komplexes Beziehungssystem sowie bedeutsame Entscheidungen. Hier ein Vorgeschmack: