Mad Streets: Straßenkämpfer sind kampfbereit

Am 26. August 2021 hat das kanadische Indie-Studio CraftShop Arts seinen Koop-Brawler Mad Streets für Xbox One veröffentlicht. Der Download via Microsoft Store kostet 19,99 Euro. Die Umsetzung für PC soll folgen. Auf Steam steht derweil eine kostenlose Demo des physikbasierten Multiplayer-Kampfspiels, in dem man alles, was sich aufheben lässt, auch als Waffe einsetzen kann, bereit.In der Spielbeschreibung heißt es: "Mad Streets ist die Art von Spiel, bei der Sie ein Lächeln auf den Lippen zauberst, während Du jemandem ins Gesicht schlägst. Es ist ein physikbasiertes Partyspiel, das mit einem Brawler verbunden ist, der sich wie eine Weiterentwicklung des Genres mit einem tieferen System anfühlt, das es erfahrenen Spielern ermöglicht, ihre Schläge für gesichtszerreißende KO-Animationen zu lenken, die in MMA-Highlights nicht fehl am Platz aussehen würden. In Mad Streets bringen wir Dich zum Campus der Gutsford-Universität, der Heimat einiger der härtesten Studenten der Stadt! Egal, ob Du Dich für die Jocks, die Burschenschaften oder sogar die Punks entscheidest, Du wirst sicher eine super lustige Zeit voller Lachen haben, wenn Du alleine oder mit Freunden spielst. Demnächst online!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer