The Big Con: Comic-Adventure über eine Trickbetrügerin in den 90er Jahren

Das kanadische Indie-Studio Mighy Yell werkelt derzeit am Comedy-Adventure The Big Con für PC, Xbox One und Xbox Series X. Auf Steam kann man das noch terminlose Coming-of-Age-Abenteuer über eine jugendliche Trickbetrügerin bereits auf die Wunschliste setzen. Auf den Konsolen soll der Stapellauf 2021 erfolgen.Auf dem Xbox Games Showcase Ende Juli hatte Microsoft den zum ID@Xbox-Programm zählenden Titel wie folgt vorgestellt: "In The Big Con schlüpfst Du in die Rolle eines Teenagers, der alles versucht, um die Videothek seiner Familie zu retten. Im kultigen Stil der 90er Jahre bahnst Du Dir mit Trickbetrügereien und anderen kreativen Ideen den Weg nach oben." Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer