The Big Con: Verbrecherischer Retro-Roadtrip durch die USA gestartet

Am 31. August 2021 haben das kanadische Indie-Studio Mighy Yell und Publisher Skybound Games das Comic-Adventure The Big Con ab 9,99€ bei kaufen ) für PC, Xbox One und Xbox Series X veröffentlicht. Via Steam Epic Games Store und Microsoft Store kostet der Download des Coming-of-Age-Abenteuers über eine jugendliche Trickbetrügerin in den 1990er Jahren jeweils 12,49 Euro. In der Spielbeschreibung heißt es: "Schlüpf in die Rolle von Ali, einer neugierigen, sarkastischen Highschool-Schülerin, die ihr Bandcamp sausen lässt und stattdessen einen Roadtrip quer durchs Land macht. Allerdings nicht zum Spaß, denn Ali hat eine enorm wichtige Mission: Sie muss die Videothek ihrer Familie vor den fiesen Kredithaien retten, die ihre Existenz bedrohen.Beschwindle Fremde, betreibe Taschendiebstahl und zocke die Leute ab – und all das im abgefahrenen Amerika der 90er-Jahre. Deine Mutter darf von alldem natürlich nichts erfahren. Entscheide selbst, wer es verdient hat, beklaut zu werden, und wer deine Hilfe gebrauchen könnte. Willkommen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten! Betrüge die Leute auf deine Weise! Verkleide dich, schleiche umher, belausche fremde Gespräche und lerne, wie du dich deinen Opfern am besten annäherst. Vielleicht kannst du dir mit Taschendiebstählen genug Geld verdienen. Oder aber du begehst aufwendigere Delikte, bei denen du irgendwo einbrechen oder dich bei jemandem einschmeicheln musst. Entscheide selbst, wie du die Leute am besten austrickst und die Videothek deiner Mutter rettest.Ein Abenteuer ist der wohl beste Weg zur Selbstfindung. Zum Glück hast du einen erfahrenen Gauner an deiner Seite, der dir beibringt, wie du deinen Charme spielen lässt. Doch als Verbrecherin hast du nichts zu lachen! Es sei denn natürlich, du stellst die Lachspur an und verwandelst das Spiel in eine verboten lustige Sitcom. Überrede die Leute zu Deals und schmeichle dich bei ihnen ein. Und vergiss nicht, ab und zu mal bei deiner Mutter anzurufen. Du streitest dich zwar manchmal (na ja, meistens) mit ihr, aber als Teenagerin ist das ja auch deine Aufgabe, oder?Ganz gleich, ob du deine Jugend in den 90ern verbracht hast oder nicht – dieses Spiel weckt Nostalgie! Vielleicht gibt dir das ja den Anstoß, deine eigene peinliche Schulzeit Revue passieren zu lassen oder dir endlich mal die ganzen klassischen Retro-Teeniefilme reinzuziehen, falls du die 90er-Jahre selber verpasst hast. Holzfällerhemden, Münztelefone, VHS-Kassetten und Einkaufszentren … THE BIG CON ruft sämtliche Trends der 90er zurück in Erinnerung. Ja, auch diejenigen, die du eigentlich lieber für immer vergessen wolltest."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer