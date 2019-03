Konami: Retro-Spielesammlungen zum 50-jährigen Jubiläum - 4Players.de

Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums hat Konami diverse Sammlungen mit Retro-Titeln angekündigt, mit denen man die erfolgreiche Geschichte der Japaner Revue passieren lassen möchte. Den Anfang macht die Arcade Classics Anniversary Collection, die acht Spielhallenklassiker beinhaltet und am 18. April in digitaler Form erscheint. Folgende Spiele sind im Paket enthalten:HAUNTED CASTLELIFE FORCE (bekannt als Salamander)TYPHOON (bekant als A-JAX)THUNDER CROSSNEMESIS (bekannt als Gradius)ScrambleVULCAN VENTURE (bekannt als Gradius II)TwinBeeNeben den Spielen findet sich außerdem ein digitales Bonusbuch voller Konzeptzeichnungen zu den jeweiligen Titeln in der Sammlung.Gleiches gilt für die angekündigte Castlevania Anniversary Collection. Hier hält Konami den kompletten Inhalt derzeit noch geheim, nennt mit Castlevania, Castlevania III: Dracula’s Curse, Super Castlevania IV oder Castlevania II: Belmont’s Revenge aber bereits einige beliebte Serienvertreter, die in der Sammlung enthalten sein werden.Darüber hinaus plant man auch eine Contra Anniversary Collection, die u.a. CONTRA (Arcade Version), SUPER CONTRA (Arcade Version), Super C, Contra III: THE ALIEN WARS sowie weitere Spiele enthalten soll. Auch für diese Sammlung wird es ein Bonusbuch geben, das die mehr als 30-jährige Geschichte der Reihe dokumentiert. Genau wie die Castlevania Anniversary Collection soll auch die Contra-Zeitreise Anfang des Sommers erhältlich sein. Als Plattformen für alle Sammlungen werden PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One und Switch genannt.Auf der offiziellen Webseite wird für die Arcade Classics Anniversary Collection ein Preis von knapp 20 Dollar angegeben. Man kann davon ausgehen, dass die beiden anderen Sammlungen sich ebenfalls in diesen Preisregionen bewegen werden.