Konami: Comeback von Silent Hill in Form eines Glücksspiel-Automaten - 4Players.de

"Alles, darunter die Form, der Bildschirm, die Wett-Oberfläche und das erhältliche Merchandise wurde so gestaltet, um sowohl die Spieler-Erfahrung als auch die operativen Ergebnisse zu maximieren."









Silent Hill ist zurück! Allerdings nicht in der Form, in der sich Fans ein Comeback des Survival Horrors vorgestellt haben. Denn wie DualShockers berichtet, nutzt Konami den großen Namen lediglich dazu, um die Verkleidung eines Glücksspiel-Automaten zu dekorieren, der auf den Namen Silent Hill: Escape hört. Er soll der erste von vielen weiteren Automaten werden, für den die hauseigene Horror-Marke genutzt bzw. missbraucht werden soll. Die weiteren Designs sollen auf der Global Gaming Expo am Ende des Monats enthüllt werden. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung, die sich um Glücksspiel und die entsprechenden Geräte dreht. Schon in der Vergangenheit nutzte Konami seine Marken mehrfach dazu, seinen Pachinko-Automaten den entsprechenden Anstrich zu verpassen."Dieser Automat ist eine auffällige Kombination aus eleganter Unterhaltung, Premium-Verpackung und Spielerkomfort, die von einer großen Bibliothek aus Original-Spielen unterstützt wird", so Tom Jingoli, Executive Vice President & Chief Commercial Officer bei Konami.Die Glücksspiel-Automaten zu Silent Hill scheinen nur den Anfang der Pläne zu markieren, die Konami verfolgt. Denn die Pressemitteilung schließt offenbar mit den Worten, dass der Automat nur "einen ersten Blick auf die großartigen Dinge darstellt, die man in Zukunft noch von Konami erwarten kann".Bestand vor ein paar Jahren noch die Hoffnung, nach der herausragenden Demo P.T. eine gruselige Fortsetzung für die Spielereihe zu bekommen, dürfte sie nach solchen Aussagen wohl endgültig begraben werden.