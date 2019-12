Konami: Bietet offizielle Domain für Silent Hill zum Schnäppchenpreis an - 4Players.de

Konami hat die Domain www.silenhill.com zum Verkauf angeboten. Laut Comicbook.com verlangt der japanische Publisher lediglich 10.000 Dollar, was angesichts der Marke und ihrer Geschichte ein echtes Schnäppchen darstellt. Offenbar besteht das Verkaufsangebot bereits seit dem Sommer und Konami hat die Domain schon seit Jahren nicht mehr genutzt, zumal man nach dem Furcht erregenden P.T. das viel versprechende Projekt Silent Hills bekanntlich eingestampft hat, an dem Hideo Kojima, Guillermo del Torro und Norman Reedus mitgewirkt hätten.Viel deutlicher könnte Konami vermutlich nicht ausdrücken, dass man das Interesse an der Marke Silent Hill verloren hat und keine Zukunft mehr in ihr sieht bzw. sehen will, obwohl man erst kürzlich eine Rückkehr in Form eines Glücksspielautomaten angekündigt hatte.