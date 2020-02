Konami: Der Erfinder des Konami Code ist gestorben

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2



— Konami (@Konami) February 26, 2020

Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A und manchmal noch Start - diese sehr bekannte Tasten-Reihenfolge ist als "Konami Code" bekannt. Sein Erfinder, Kazuhisa Hashimoto, ist in dieser Woche im Alter von 61 Jahren verstorben Als Angestellter von Konami erstellte Hashimoto diesen Code in den 1980er-Jahren, als er die NES-Version von Gradius entwickelte. Weil das Spiel ziemlich schwer war, erleichterte er sich das Testen mithilfe von Power-Ups, die durch den Konami-Code freigeschaltet wurden. "Ich hatte noch nicht so viel gespielt und konnte [das Spiel] offensichtlich nicht schaffen, also habe ich den Konami Code eingefügt. Weil ich derjenige war, der ihn benutzen sollte, habe ich dafür gesorgt, dass er leicht zu merken ist", sagte Hashimoto 2003 in einem Interview . Seither hat Konami den Code in vielen der hauseigenen Spiele eingebaut (manchmal in leicht abgewandter Form) und auch über die Spiele von Konami hinaus, stößt man immer wieder auf popkulturelle Referenzen - sei es bei Rocket League Fortnite oder Ralph reichts Konami spricht seiner Familie und seinen Freunden das Mitgefühl aus und bezeichnet Hashimoto rückblickend als "sehr talentierten Producer".