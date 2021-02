Konami: Gerücht: Spiele zu Silent Hill, Metal Gear Solid und Castlevania geplant

Das Magazin Videogameschronicle.com hat ein paar Gerüchte zu angeblich geplanten Spielen der Reihen Silent Hill und Castlevania aufgeschnappt: Markeninhaber Konami habe z.B. den Auftrag für ein Silent-Hill-Projekt an einen externen "prominenten japanischen Entwickler" vergeben, so eine Quelle.Nebenbei bemerkt erwähnte übrigens auch Piotr Babieno vom polnischen Bloober Team in einem Interview mit Gamesindustry.biz , derzeit "zusammen mit einem sehr berühmten Spiele-Publisher" an einer Horror-Marke zu arbeiten. Es könnte gegenwärtig also vielleicht noch ein zweites Silent-Hill-Spiel in Arbeit sein.Zurück zu den Gerüchten auf Videogameschronicle.com: Zwei Quellen hätten einem Redakteur geflüstert, dass Konami auch Supermassive Games ( Until Dawn ) um ein Reboot zu Silent Hill gebeten habe, hier aber keine Zusammenarbeit zustande gekommen sei.Weitere mit den Plänen vertreute Personen hätten dem Magazin verraten, dass sich das japanische Silent-Hill-Projekt inhaltlich relativ stark von bisherigen Serienteilen unterscheiden soll. Gematsu.com fügt hinzu, dass auch Silent-Hill-Komponist Akira Yamaoka kürzlich angedeutet habe, dass sein nöchstes Projekt im Sommer angekündigt werden soll.Die Veröffentlichungen der Spiele zu Metal Gear Solid und Castlevania lägen noch in ferner Zukunft; zu diesen möglichen Projekten konnten die Quellen offenbar noch keine weiteren Details verraten.