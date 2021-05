Konami: Absage an E3-Teilnahme, aber mehrere Projekte in Entwicklung

Konami wird an der diesjährigen (digitalen) E3 nicht teilnehmen. Das hat der japanische Publisher und Entwickler bekannter Serien wie Metal Gear, Castlevania, Silent Hill und PES offiziell via Twitter verkündet.Dort versichert man zwar, aktuell an diversen "Schlüsselprojekten" zu arbeiten, doch kann oder will man bis zum Messetermin im Juni dazu noch nichts zeigen. In den kommenden Monaten soll es dennoch ein paar Neuigkeiten zu den Entwicklungen geben.Trotz der Absage betont Konami seinen Respekt gegenüber dem E3-Veranstalter ESA (Entertainment Software Association), wünscht allen E3-Teilnehmern eine gute Show und will die ESA auch in Zukunft weiter unterstützen.