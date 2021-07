Konami: Bloober Team entkräftet Gerüchte zur Entwicklung eines Silent-Hill-Titels

Es war also doch nur Gebloober: Der Layers-of-Fear -Entwickler Bloober Team ( via pcgamer.com ) hat Gerüchte abgeschmettert, nach denen eines der drei gemeinsamen Projekte mit Konami ein Silent-Hill-Spiel sein könnte. Im Juni hatten der japanische Publisher und das polnische Studio ( The Medium Observer ) eine strategische Kooperation vereinbart Die Partnerschaft umfasste die gemeinsame Entwicklung ausgewählter Inhalte und der ganz allgemeine Austausch von "Know-how". Unbestätigte Gerüchte (Quelle: VGC ) besagten, dass eines der gemeinsamen Projekte einen Bezug zum Horrorklassiker Silent Hill haben sollte. Mindestens ein anderes Silent-Hill-Projekt sei zudem an einen "prominenten Entwickler in Japan" ausgelagert worden.Zumindest seitens Bloober wurden die Gerüchte nicht nur dementiert, sondern auch mit konkreten inhaltlichen Infos über die drei Projekte entkräftet: H20 etwa sei der Codename für das schon veröffentlichte Layers of Fear 2 . "Dum Spiro" war ein (vorerst auf Eis gelegtes) Horrorspiel im Zweiten Weltkrieg im polnischen Ghetto Litzmannstadt - so eine Zusammenfassung der gewährten EU-Förderung Das ebenfalls von der EU geförderte "Black" wiederum habe das Thema Mittelalter mit Alien-Spezies vermischt - und hätte mit Spin-offs auch Ausflüge in andere Zeitalter starten können. Diese Vision befinde sich allerdings ebenfalls nicht mehr in Entwicklung. Stattdessen sei das Projekt umgekrempelt worden, so dass sich mittlerweile praktisch ein anderes Spiel unter dem Namen "Black" in Arbeit befinde.Das Studio habe laut pcgamer.com zwei Titel in Arbeit, jedoch beide ohne Bezug zu den Gerüchten: "Bei Bloober Team haben wir zwei aktive interne Projekte, eines in der Produktionsphase und eines in der Vorproduktionsphase", erläutert Gawlikowski, "beide werden vom Umfang her größer sein als The Medium, allerdings basiert keines davon auf den Annahmen, welche in den vergangenen Tagen zirkulierten."