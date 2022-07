Konami: Relist alter Titel zum 35. Geburtstag der Metal Gear-Reihe

Konami bringt alte Metal Gear-Spiele zurück in die Stores

Zur Feier des 35. Jubiläums von Metal Gear Solid bereitet sich Konami laut eigener Aussage darauf vor, alte Titel der Reihe, die zuvor vom Verkauf gestrichen wurden, neu zu listen.Dies geht aus einem brandaktuellen Twitter-Post der japanischen Spieleschmiede hervor. Zwar gibt es bislang keine konkreten Informationen darüber, um welche Teile der Reihe es sich genau handeln soll, jedoch lassen sich gleich mehrere Vermutungen anstellen.Erst zum Ende des vergangenen Jahres strich Konami sowohl Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty , als auch Metal Gear Solid 3: Snake Eater von den Verkaufslisten der digitalen Anbieter. Dies lag in erster Linie an abgelaufenen Lizenzen für historisches Filmmaterial, welches in beiden Spielen verwendet wurde. Der Entwickler versicherte uns allerdings schon damals, dass man daran arbeiten würde, beide Titel in der Zukunft wieder in den virtuellen Schaufenstern zu platzieren. Dazu gab es bislang keine weiteren Informationen.Nun ist davon auszugehen, dass es sich bei den wieder in den Verkauf aufgenommenen Metal Gear Solid-Titeln um eben jene handeln dürfte. Seit jeher waren Fans des Franchises von einer eher schwierigeren Zugänglichkeit der Reihe auf aktuellen Konsolen geplagt. Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain ist bislang das einzige Spiel der Serie, welches ihr sowohl auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X|S genießen könnt.Einem Gerücht aus dem letzten Jahr zufolge sei allerdings auch ein Remake von Metal Gear Solid 3 in der Entwicklung , welches bislang ebenfalls nicht angekündigt wurde. Zuletzt aktualisierte Konami die Markenrechte für Silent Hill und trat somit eine Lawine wilder Spekulationen rund um einen neuen Teil der Horror-Serie los