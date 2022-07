Konami: Arbeiten an Baseball-Spiel und eSports-Wettbewerb angekündigt

Konami mit Erfahrung im eSport

Konami und die World Baseball Softball Confederation machen gemeinsame Sache: Zusammen wollen sie nicht nur ein Baseball-Spiel, sondern auch den eSports weiterentwickeln.Dafür unterzeichneten beide Parteien eine Vereinbarung, die das Ziel zufolge hat, den Baseball-Sport über den gesamten Globus weiterwachsen zu lassen. Um dies zu erreichen, möchte man künftig gezielt ein anderes Publikum ansprechen.Laut Hideki Hayakawa, seines Zeichens Repräsentant und Präsident von Konami, konnte man bereits in der Vergangenheit dabei helfen, den eSport weiter zu pushen. Beispiele liegen in der "eBASEBALL Pro League", die man selbst veranstaltete oder auch die Übernahme des Titels für das Demonstrationsevent Asian Games. Die Erfahrung würde seinem Konzern bei dem neuen Projekt zu Nutze kommen.In einer Pressemitteilung des World Baseball Softball Confederation (WBSC)-Präsidenten Riccardo Fraccari ( via Gematsu ) heißt es außerdem: "Nach unserer Partnerschaft und dem großen Erfolg bei der ersten Olympischen Virtuellen Serie im vergangenen Jahr ist die World Baseball Softball Confederation stolz darauf, mit einem Videospielgiganten wie Konami an diesem aufregenden neuen Projekt zusammenzuarbeiten, das ein unbegrenztes Potenzial hat, unseren Sport weiter voranzubringen und ein Publikum anzusprechen, das wir bisher noch nicht erreicht haben".Gemeinsam mit Konami wolle man eSports nutzen, um Baseball auch weltweit zu einer stärker gespielten Sportart heranwachsen zu lassen. Man möchte den nationalen Verbänden somit ein leistungsstarkes Instrument an die Hand geben, um den Sport für ein neues Publikum in anderen Ländern und Territorien zu öffnen. Konami-Chef Hayakawa ließ eine gegenseitige Freude durchscheinen, als er verriet, man seie geehrt, zusammen mit der WBSC an einer globalen neuen Herausforderung mitwirken zu können.