Konami: Langersehntes 2023 soll ein Jahr voller Ankündigungen werden

Konami: Von neuen Spielen und alten Hoffnungen

Diese Spiele von Konami sind aktuell angekündigt

Lange Zeit war es um Konami vergleichsweise still geworden, doch 2022 holte das japanische Unternehmen endlich wieder das Megafon hervor und kündigte gleich mehrere Silent Hill-Projekte an Den dadurch gewonnenen Aufwind will man natürlich nutzen und auch 2023 für ordentlich Wirbel sorgen. Das verspricht zumindest Metal Gear Solid -Produzent Noriaki Okamura, der in einem Interview mit Famitsu (via Insider Gaming ) einen kleinen Ausblick auf das gerade gestartete Jahr gibt: „Langersehnt“ sei es, und „voller Ankündigungen“.In die Karten gucken lässt sich Okamura natürlich genauso wenig wie die ebenfalls von Famitsu interviewten Mitarbeiter von Level 5 Atlus oder genDESIGN . Nichtsdestotrotz dürfte die Ankündigung von Ankündigungen erst einmal ein kleiner Hoffnungsschimmer sein, bedenkt man, wie bedeckt sich Konami in den letzten Jahren gehalten hat.Bemerkenswert ist auch, dass Okamura als Produzent von Metal Gear Solid Konami beim Interview repräsentiert hat und kein anderer Mitarbeiter. Wenn er von einem „langersehnten“ Jahr spricht, scheint er sich offensichtlich selbst zu freuen, weshalb ein Lebenszeichen der einst von Hideo Kojima geschaffenen Reihe nicht ausgeschlossen scheint.Was sich genau hinter den Ankündigungen versteckt, ob man Castlevania nochmal eine Chance gibt oder endlich das oft spekulierte Remake von Metal Gear Solid ankündigt, bleibt aber abzuwarten. Angesichts von Konamis Verhalten in den letzten Jahren sollten Fans wohl lieber skeptisch bleiben und nicht überrascht sein, wenn man am Ende doch nur eine Reihe neuer Pachinko-Maschinen vorstellt.Glücklicherweise hat Konami aber schon vor einer Weile das Revival von Silent Hill eingeläutet und dabei eine ganze Menge Neuankündigungen präsentiert. Für die meiste Aufmerksamkeit hat dabei wohl das Remake von Silent Hill 2 gesorgt, das exklusiv für den PC und die PlayStation 5 erscheinen soll und vom polnischen Studio Bloober Team entwickelt wird.Wer den Horror-Klassiker bereits in- und auswendig kennt oder sich nichts aus aufpolierter Grafik macht, der freut sich vielleicht eher auf die brandneuen Silent Hill-Spiele. Mit Townfall von Annapurna Interactive, Silent Hill f im Stil der 1960er-Jahre und dem interaktiven Mysterium Silent Hill Ascension hat Konami endlich wieder Großes mit der eingestaubten Horror-Reihe vor.