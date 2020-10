Mortal Blitz: Combat Arena: Kostenlos spielbarer Mehrspieler-Shooter für PSVR erschienen

Aktualisierung vom 9. Oktober 2020, 10:06 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 29. September 2020, 11:10 Uhr:

Screenshot - Mortal Blitz: Combat Arena (PlayStationVR) Screenshot - Mortal Blitz: Combat Arena (PlayStationVR) Screenshot - Mortal Blitz: Combat Arena (PlayStationVR) Screenshot - Mortal Blitz: Combat Arena (PlayStationVR) Screenshot - Mortal Blitz: Combat Arena (PlayStationVR)

Inzwischen hat SKonec Entertainment Mortal Blitz: Combat Arena für PlayStation VR veröffentlicht. Der Download des taktischen Mehrspieler-Shooters via PlayStation Store ist kostenlos (Free to play). Neben diversen Arena-Paketen mit zufälligen Gegenständen gibt es auch eine Stadard Edition inklusive Battle Pass für 24,99 Euro sowie eine Deluxe Edition mit Premium Battle Pass und Arena Pack für 35,99 Euro.Mortal Blitz brachte 2017 Time-Crisis-Stimmung in PSVR ( zum Test ) - und bald folgt ein kostenlos spielbarer Multiplayer-Ableger. Mortal Blitz: Combat Arena erscheint laut deutschem PlayStation-Blog am Donnerstag, 8. Oktober für PlayStation VR - und zwar inklusive Unterstützung für den präzisen Aim-Controller. Ähnlich wie in Tower Tag scheint man dabei zwischen festen Positionen auf Podesten zu wechseln, statt sich wie in klassischen Shootern frei in der Arena zu bewegen.Producer Yuk Jonghyun von Skonec Entertainment erläutert:"Wir freuen uns sehr, Mortal Blitz: Combat Arena am 8. Oktober 2020 auf PlayStation VR veröffentlichen zu können. Dank eures Feedbacks zur Open Beta im August, konnten wir viele Verbesserungen am Endprodukt vornehmen.Mortal Blitz war einer der Top-Downloads von PlayStation VR, als es ursprünglich im April 2017 veröffentlicht wurde. Jetzt haben wir eine kostenlose Online-PvP-Version erstellt, die im selben Universum wie das Original spielt.Erlebt verschiedene Waffen und schnelle, dynamische Schlachten – und das kostenlos! Ihr könnt diese Echtzeitkämpfe im Quick Match-Modus (PvP) mit bis zu vier Spielern erleben oder in den Missionsmodus (PvE) als Einzelspieler eintauchen. PlayStation Plus-Nutzer erhalten Zugriff auf spezielle Arena-Pakete, die Kostüme und Gegenstände enthalten.Combat Arena ist für den PS VR Aim Controller optimiert! Mit dem Aim Controller werdet ihr noch realistischere Schlachten führen. Natürlich bietet euer DualShock 4 auch ein optimiertes Spiel! Genießt das Spiel wie ihr wollt, aber bedenkt: Die Verwendung des Aim-Controllers wird euch auf jeden Fall überraschen.Unabhängig davon, ob ihr im Quick Match (PvP) oder einer Mission (einem PvE-Story-Modus, der nach dem Kauf der Standard Edition spielbar ist) spielt: Es gibt unterschiedliche Strategien und Taktiken an, um Schlachten auf verschiedenen Karten zu überwinden. Nutze die Höhe und das umgebende Gelände zu eurem Vorteil, vermeidet das Feuer der Feinde und greift nach Möglichkeit von hinten an.Einzigartige WaffenIn Mortal Blitz: Combat Arena setzt ihr Waffen wie Miniguns mit einer schnellen Feuerrate, Schrotflinten, die sich durch Begegnungen auf kurze Distanz auszeichnen, Raketenwerfer, die großen Schaden verursachen, und Gewehre mit einer geringen Verbreitung, aber einem enormen Schadenspotential ein. Insbesondere Rampage, das mit einer einzigen Kugel eine Barriere und einen Feind in die Luft jagen kann, ist die mächtigste Waffe in der Combat Arena. Versucht diese Waffe frühzeitig zu bekommen, um das Schlachtfeld mit schrecklicher Kraft kontrollieren! Aber vergesst nicht: Wenn ihr zu stark werdet, seid ihr Beute für alle.Ihr könnt eine Vielzahl von benutzerdefinierten Gegenständen erhalten, indem ihr die Arena Packs öffnet, die es mit dem Battle Pass oder durch Einkäufe im Geschäft gibt. Versucht Kostüme, Booster und Waffen im Menü anzulegen. Je höher die Bewertung, desto prächtiger das Erscheinungsbild!Die Combat Arena wird saisonal betrieben und wird auch innerhalb der Saison aktualisiert. Erlebt mehr PvP-Karten, verschiedene Waffen und sogar neue Modi!Durch den Kauf der Standard Edition könnt ihr täglich, wöchentlich und saisonal verschiedene Missionen durchführen. Zusätzliche Belohnungen bekommt ihr, indem ihr eure Stufe vom Kampfpasse nach Abschluss der Mission erhöht. Wenn ihr einen Saison-Battle-Pass kauft, könnt ihr mehr Premium-Belohnungen verdienen. Gegenstände, die nur in einem Kampfpass erworben werden können, lassen euch erstrahlen."