Teslagrad 2: Release-Zeitraum auf der Gamescom enthüllt

Auf der diesjährigen Gamescom verkünden Entwickler Rain Games und Publisher Modus Games endlich, wann wir mit Teslagrad 2 rechnen dürfen. Das Spiel erscheint außerdem auf gleich mehreren Plattformen.Die Enthüllung erfolgte im Zuge eines Announcement-Trailers, der während der Future Games Show auf der Spielemesse gezeigt wurde. Außerdem sind bereits erste Informationen zu Setting und Story von Teslagrad 2 ans Licht gekommen.Der Ankündigung zufolge erscheint Teslagrad 2 schon im kommenden Frühling. Im neuen Trailer sehen wir eine junge Frau, die allem Anschein nach gerade eine Bruchlandung mit ihrem Ballon hingelegt hat. Sie begibt sich auf ein einsames Abenteuer durch einen nebligen Wald, bevor ihr der Boden unter den Füßen wegbricht und sie unsanft in einen mysteriösen, unterirdischen Höhlenkomplex befördert, in dem bereits ein ungemütliches Ungeheuer auf sie wartet.Im weiteren Verlauf des Trailers bekommen wir das zügig gehaltene Gameplay von Teslagrad 2 zu sehen. Über einige Seilrutschen, an denen die rothaarige Unbekannte in Form eines elektromagnetischen Blitzes entlang gleitet, wechseln wir scheinbar mühelos die Ebenen. Immer mehr Geheimnisse offenbaren sich uns, indem wir Rätsel lösen und uns im Kampf gegen Skelett-Schergen oder einen gruseligen Geister-Elch stellen.Handfeste Informationen zur Story bekommen wir über den Trailer leider nicht vermittelt. GamesRadar berichtet allerdings, dass es sich bei der Protagonistin um die gestrandete Lumina handelt, die sich nach ihrem Absturz im vor Gefahren strotzenden Wyrmheim wiederfindet. Es liegt also an uns, das Mädchen mithilfe ihrer magischen Magnetkräfte, von denen wir manche bereits aus dem ersten Teil von Teslagrad kennen dürften, wieder nachhause zu führen.Dass wir uns auf Teslagrad 2 einstellen dürfen, ist bereits seit dem Jahr 2020 kein Geheimnis mehr . Schon damals sprach Peter W. Meldahl, Chef der Rain Games Studios, von der Idee eines Nachfolgers, die bereits seit über sechs Jahren in seinem Kopf herumschwirrt. Wann es dann im nächsten Jahr genau soweit sein soll, wissen wir allerdings nicht.Immerhin stehen allerdings schon die Plattformen fest, auf denen wir Teslagrad 2 sehen werden. So erfolgt die Veröffentlichung sowohl auf dem PC, der PlayStation 4 und 5, der Xbox One sowie auf der Xbox Series X|S und der Nintendo Switch.