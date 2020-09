BEAM: Feuriger Kugel-Knobler aus Niederelbert für den PC erhältlich

Zwei Hauptkapitel mit mehr als 19 individuell gestalteten Leveln

Drittes Kapitel wird kostenlos per Patch nachgeliefert

Rund 7 Stunden Spielzeit (mit dem 3. Kapitel über 10 Stunden)

Physik-Rätsel in einer dynamischen Umgebung

Eastereggs und Secrets zum Entdecken

Mehr als 50 Achievements

Eigener Level-Editor wird zeitnah zur Verfügung gestellt"



Screenshot - BEAM (PC) Screenshot - BEAM (PC) Screenshot - BEAM (PC) Screenshot - BEAM (PC) Screenshot - BEAM (PC)



Der rheinland-pfälzische Entwickler Binary Impact hat heute auf Steam Nachschub für Rollenspiel-Fans (oder besser gesagt Kugelspiel-Fans) veröffentlicht: BEAM schickt den Spieler auf die Reise mit seiner Rettungskapsel auf den Weg zurück in die Zivilisation. Der Plattformer mit Puzzle-Elementen soll über sieben Stunden kniffligen Spielspaß bieten.Die Kugel muss verschiedene Eigenschaften von Lichtstrahlen nutzen, um präzise durch die Level voller Physikrätsel manövriert zu werden. Das Studio hat seinen Sitz in Niederelbert nahe Montabaur; ob Marcell D'avis einen Gastauftritt im Spiel bekommen hat, ist nicht bekannt. Die Pressemitteilung verrät allerdings, dass Binary Impact seit 2019 von der Computerspielförderung des Bundes unterstützt wird. Zur offiziellen BEAM-Website geht es hier "Die dynamische 3D-Umgebung kombiniert mit einer 2,5D Spielmechanik und der einfachen Steuerung sorgen für abwechslungsreichen Spielspaß und einen schnellen Einstieg ins Spiel. Das Spiel ist ab sofort für 15,99¤ auf Steam erhältlich.Auf der Reise durch zwei Hauptkapitel, die in einem jeweils ganz eigenen Grafikstil designed wurden, schlüpft der Spieler in die Rolle des angehenden Kapitäns Martin. Dieser hat soeben sein Raumschiff zum Absturz gebracht und muss nun mit der sprechenden, intelligenten, aber auch sehr vorlauten und frechen Rettungskapsel MARBLE den Weg aus dem Wrack hinausfinden. Die MARBLE kann dazu verschiedene Lichtstrahlen auf dem Raumschiff so verändern, dass die Kugel auf den Lichtstrahlen unter anderem rollen oder auf ihnen springen kann.Genaues Hinsehen und Erkunden bei BEAM lohnt sich, denn es sind eine Menge Eastereggs und Secrets versteckt. Damit jeder seine eigene Herausforderung erstellen kann, ist außerdem ein eigener Level-Editor in Arbeit und soll demnächst im Rahmen eines kostenlosen Updates den Spielern zur Verfügung gestellt werden. Auch das dritte Kapitel des Spiels mit 10 neuen Level wird zeitnah kostenlos per Patch nachgeliefert.