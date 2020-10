MindSeize: Sci-Fi-Action im Metroidvania-Stil kämpft sich auf die Switch

Klassische 2D-Action mit modernem Twist - Flüssige und schnelle Action mit wunderschön handgepixelter 16-bit Optik, angereichert mit athmosphärischer Musik und wuchtigen Soundeffekten.

Erforsche verwinkelte Planeten - Durchquere vier grundverschiedene Planeten, entdecke ihre Geheimnisse und bewältige ihre Gefahren. Zwischen den Missionen können Pausen auf dem Raumschiff eingelegt und mit der eigenen Crew interagiert werden.

Rüste Deinen MAG auf - Kaufe und finde verschiedene Modifikationen, Waffen und Fertigkeiten, die Deine Kampfrüstung agiler und stärker machen.

Tauche in die Welt von MindSeize ein - Lasse Dir die spannende Story von MindSeize nach und nach durch Dialoge und Cutszenen im Comic-Stil erzählen, geschrieben von erfahrenen Drehbuchschreibern und illustriert von professionellen Zeichern.

Am 30. September 2020 haben der finnische Entwickler Kamina Dimension und der deutsche Publisher First Press Games den bereits für PC erschienenen und auf Steam bis dato "größtenteils positiv" bewerteten 2D-Plattformer MindSeize auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 7. Oktober ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,99 Euro statt 19,99 Euro). Spielbeschreibung des Herstellers: "Übertrage Dein Bewusstsein in einen MAG und stürze Dich in ein episches Action-Adventure mit Sci-Fi Handlung! Deine Tochter zu retten mag zwar das primäre Ziel sein, aber die wahren die Ausmaße dieser Aufgabe werden schnell klar... Actionreiche Kämpfe, cleveres erforschen und fordernde Sprungpassagen erwarten Dich, mit starken Einflüssen von Metroid Fusion und der Megaman X-Reihe!Der Privatermittler M.C. Fox ist einer gefährlichen Geheimorganisation namens 'The Ascended' auf der Spur. Stationiert auf unbewohnten Planeten scheinen sie gezielt die Gedächtnisse willensstarker Persönlichkeiten im gesammten Universum zu stehlen. Nach einer direkten Konfrontation mit der kriminellen Organisation erwacht der Ermittler jedoch stark verletzt und findet seine Tochter ohne Gedächtnis vor. Ihm bleibt deswegen nur eine Wahl: The Ascended müssen endgültig gestoppt werden! Mit Hilfe seiner Crew und eines fernkontrollierten Mechs namens MAG - Die Mind Action Gear!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch