Root Double: Before Crime * After Days - Xtend Edition: Nukleares Sci-Fi-Adventure nimmt Switch ins Visier

Sammlerbox mit Magnetverschluss

Spiel mit Wendecover

Acrylständer von Yuri

Kunstkarten mit Charakterbiografien

Art Book

kompletter Soundtrack auf Doppel-CD

Shikishi-Miniatur

Poster

Aufkleber-Set

Ende 2020 wollen Sekai Project, Regista und ININ Games die bereits für PC und PlayStation Vita erschienene sowie auf Steam bis dato "sehr positiv" bewertete Visual Novel Root Double: Before Crime * After Days - Xtend Edition auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Das Adventure über eine Kernschmelze in einer atomaren Forschungsanlage soll sowohl als Download via eShop als auch als Boxversion im Handel erscheinen. Zudem werden eine Limited Edition und eine Collector's Edition via Strictly Limited versprochen. Letztere soll folgende Inhalte bieten:Spielbeschreibung des Herstellers: "Man schreibt das Jahr 2030. In der isolierten Stadt der Wissenschaft, Rokumei, läuft das alltägliche Geschäft. Bis eines Tages mehrere Explosionen in der Kernforschungsanlage 'LABO' zu hören sind. Die Stadt sendet die Rettungseinheit „Sirius“ in das Gebiet, die sich um die gefährliche Situation kümmern soll. Als der Reaktor von einer Kernschmelze betroffen wird, verschlimmert sich die Lage. Die Einrichtung wird abgeriegelt und im Inneren befinden sich die Mitglieder von Sirius sowie die Überlebenden der Katastrophe. An vielen Stellen tritt radioaktive Strahlung aus und es gibt nicht genügend Medikamente gegen diese Gefahr, bis die Abriegelung wieder aufgehoben wird. Die Menschen kämpfen um ihr Leben. Sie stecken in einer tödlicher Falle aus Feuer und Radioaktivität. Dabei lernen sie, dass Zweifel ihr größter Feind ist und Vertrauen ihr Verbündeter."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer Switch