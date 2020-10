Space Avenger - Empire of Nexx: Weltraum-Ballerei nimmt Kurs auf PC und Switch

Ultraschneller Science Fiction Arcade Arena Shooter!

Überirdische Feuerkraft, Waffen und Upgrades!

Eine spannende SciFi Geschichte voller Action und Spannung!

Verschiedenste Schifftypen!

Komplexes Upgrade System für verschiedenste Kampfstile.

Am 9. Oktober 2020 wollen Clement Willay Games, ILIKESCIFI Games und Clickteam das 2D-Shoot'em-Up Space Avenger - Empire of Nexx für PC und Nintendo Switch veröffentlichen. Via Steam und eShop , wo 12,49 Euro als Preis angegeben werden, kann man die Arcade-Action bereits auf die Wunschliste setzen. Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen etwas später folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Space Avenger ist ein super schneller Top Down Arena Shooter mit verschiedensten auswählbaren Schiffen und eine Vielzahl an Upgrade Möglichkeiten, um dir im Kampf gegen das Imperium der Nexx zu helfen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer