Need for Speed: Hot Pursuit - Remastered: Startschuss für das NfS-Remaster auf PC, PS4, Xbox One und Switch

ist für PC (Origin, Steam), PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Die PC-Version kostet 29,99 Euro. Die Konsolen-Fassung liegt bei 39,99 Euro. Laut den ersten Reviews und Nutzer-Bewertungen fallen allerdings die Grafik-Unterschiede zwischen Original und Remaster nicht so wahnsinnig groß aus. Die Switch-Version dreht übrigens noch eine Ehrenrunde und ist ab dem 13. November abfahrbereit.Die von Criterion Games in Zusammenarbeit mit Stellar Entertainment realisierte Neuauflage bietet "Grafik-Verbesserungen" und plattformübergreifende asynchrone Multiplayer-Wettbewerbe via Autolog. Das Remaster wird außerdem sämtliche Haupt-DLCs enthalten (SCPD Rebel Racer Pack, Supersportwagen-Paket, "Bewaffnet und gefährlich", "Lamborghini ungezähmt" und "Porsche entfesselt"). Der Hersteller spricht von sechs zusätzlichen Spielstunden und mehr als 30 Herausforderungen bei den DLCs."Wir bei Criterion fanden schon immer, dass Spiele mehr Spaß machen, wenn man sie mit Freunden erlebt und haben deshalb den gemeinschaftlichen Wettbewerb in den Mittelpunkt des Erlebnisses gerückt", so Matt Webster, General Manager bei Criterion Games. "Wir freuen uns sehr darüber, Need for Speed Hot Pursuit als Remaster zurückzubringen, da es uns die Möglichkeit bietet, auf älterer Technik basierende, begeisternde Konzepte wieder aufzugreifen und sie mit frischen Talenten, moderner Technologie und veränderten Perspektiven neu umzusetzen. Mit diesem Remaster sorgen wir für mehr Interaktionen als je zuvor, da sich die Spieler unabhängig von ihrer Plattform miteinander verbinden und messen können. Es wird riesigen Spaß machen, mitzuerleben, wie sehr das die Konkurrenz unter unseren Fans ebenso wie unter neuen Spielern belebt."Need for Speed: Hot Pursuit erschien im November 2010 für PC, PS3 und Xbox 360. In unserem Test erhielt es einen Gold-Award EA: "Die Spieler werden in die grafisch verbesserte Welt von Seacrest County versetzt, in der die kurvenreichen Straßen und exotischen Supersportwagen für ein atemberaubendes Geschwindigkeitsgefühl sorgen. In einer intensiven Einzelspielerkarriere können die Spieler die Action auf beiden Seiten des Gesetzes erleben und flüchtige Verdächtige in getunten Cop-Interceptors mit taktischen Waffen zur Strecke bringen oder als Elite-Racer mit Gegenangriffen und Verteidigungsmanövern für Chancengleichheit sorgen. Dank eines nahtlos verknüpften Multiplayer-Erlebnisses in allen Rennmodi können sie ihre Karriere dabei allein spielen oder gegen Freunde antreten, um Kopfgeld zu sammeln und neue Wagen, Waffen und Ausrüstung freizuschalten. Das Spiel wird außerdem alle nachträglich veröffentlichten Zusatzinhalte wie die beliebten Modi "Bewaffnet und gefährlich" und "Lamborghini ungezähmt" enthalten, die nahtlos in das Erlebnis eingebunden sind. Darüber bietet Need for Speed: Hot Pursuit Remastered neue Erfolge und Wagenfarben, weniger Hard-Stops, ein überarbeiteter Foto-Modus sowie etliche weitere Verbesserungen. Nach der Veröffentlichung wird Need for Speed: Hot Pursuit Remastered außerdem um Wagenfolien erweitert, die den Spielern sogar noch mehr Anpassungsmöglichkeiten eröffnen."Letztes aktuelles Video: Ankündigung