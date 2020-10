Almost My Floor: Prologue - Kostenloser Vorgeschmack auf das Horror-Adventure

Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC) Screenshot - Almost My Floor (PC)

Am 5. Oktober 2020 haben Potata Company einen kostenlosen Prolog zu ihrem Point'n'Click-Adventure Almost My Floor auf Steam veröffentlicht. Inhaltlich soll das erste Kapitel des 2D-Horrorabenteuers mit drei Schauplätzen und etwa 40 Minuten Spielzeit geboten werden. Das fertige Spiel soll im Februar 2021 für PC erscheinen.Als Horrorfan Alex eines Tages nach Hause geht, hält der Aufzug nicht vor seiner Wohnung, sondern in einem schrecklichen Alptraum, in dem Realität und Fantasie in einem Lanyrinth unterbewusster Ängste verschwimmen und zu tödlichen Gefahren werden. Die Macher versprechen detaillierte Schauplätze, interessante Rätsel sowie Entscheidungen, die Spielverlauf und -ausgang beeinflussen. Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Trailer