Almost My Floor: Die Albträume haben begonnen

Am 6. August 2021 haben Potata Company ihr 2D-Horror-Adventure Almost My Floor für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo bislang sämtliche Nutzerreviews positiv ausfallen, wird noch bis zum 13. August ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,99 Euro statt 9,99 Euro). Darüber hinaus steht auch ein kostenloser Prolog zum Download bereit.Das Point'n'Click-Adventure bietet zwei spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Handlung: Als Horrorfan Alex eines Tages nach Hause geht, hält der Aufzug nicht vor seiner Wohnung, sondern in einem schrecklichen Albtraum, in dem Realität und Fantasie in einem Labyrinth unterbewusster Ängste verschwimmen und zu tödlichen Gefahren werden, denen auch Ermittler Adam Trust auf den Grund gehen will. Die Macher versprechen detaillierte Schauplätze, interessante Rätsel sowie Entscheidungen, die Spielverlauf und -ausgang beeinflussen.Letztes aktuelles Video: Trailer