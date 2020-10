Professor Lupo: Ocean: Eigenständiger Epilog des Rätselabenteuers veröffentlicht

40 neue Level.

Ro, der Furax: Ein freundlicher Charakter, der dir auf deinen Abenteuern hilft.

Lerne das Verhalten neuer Aliens kennen und nutze es zu deinem Vorteil.

Eine Geschichte voller überraschender Wendungen, anknüpfend am Originalspiel.

Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC) Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC) Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC) Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC) Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC) Screenshot - Professor Lupo: Ocean (PC)

Am 5. Oktober 2020 haben BeautiFun Games Professor Lupo: Ocean für PC veröffentlicht, das als eigenständiger Epilog zum Puzzle-Adventure Professor Lupo and his Horrible Pets konzipiert wurde. Der Download via Steam kostet 3,99 Euro. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll bis Jahresende folgen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Du erwachst inmitten eines zerstörten Raumschiffs, alles steht unter Wasser...! Du bist auf dem Meeresboden! Der Bordcomputer besteht darauf, dir einen Haufen Aufträge zu erteilen, um das Schiff zu reparieren. Außerdem sagt er, du seist ein... Klon? Das Abenteuer hat gerade erst begonnen!Willkommen zu Professor Lupo: Ocean, dem Epilog zur Saga aus Professor Lupo and his Horrible Pets. Am Ende des ersten Spiels standen unsere Helden am Beginn einer äußerst langen Reise. Fünftausend Jahre später hat die Raumstation Aurora ihr Ziel erreicht. Wie sie im Meer versinken konnte und was mit der ganzen Besatzung passiert ist, muss der Klon, unsere neue Heldin, noch herausfinden. Professor Lupo: Ocean ist ein 2D-Puzzle-Adventure, in dem die Handlung eine zentrale Rolle spielt. Wir greifen die Spielmechanik des ersten Teils wieder auf und fügen ein neues Element hinzu: Wasser, ein wesentlicher Bestandteil der Umgebung, der mit allen Aspekten des Spiels interagiert."Als Besonderheiten werden genannt:Letztes aktuelles Video: TerminTrailer PC