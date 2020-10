Resident Evil - Kinofilm: Reboot/Neustart nimmt langsam Gestalt an; erste Schauspieler stehen fest

Bei Constantin Film wird seit mehr als einem Jahr an einem neuen Kinofilm aus der Resident-Evil-Reihe gearbeitet - ohne Milla Jovovich und ohne Paul W. S. Anderson. Regie dieses Reboots/Neustarts wird Johannes Roberts übernehmen (The Strangers: Opfernacht, 47 Meters Down). Er verspricht eine Origin-Geschichte, die sich nah an den Spielen von Capcom orientieren soll. Der Film soll im Jahr 1998 spielen, in der "schicksalshaften Nacht" in Raccoon City und natürlich auch in Spencer Mansion."Mit diesem Film wollte ich unbedingt zu den ersten beiden Spielen zurückgehen und die erschreckende, eindringliche Erfahrung nachstellen, die ich hatte, als ich sie zum ersten Mal gespielt habe - und gleichzeitig eine geerdete menschliche Geschichte über eine kleine sterbende amerikanische Stadt erzählen, die sich für das heutige Publikum sowohl verwandt als auch relevant anfühlt", sagte der Filmemacher gegenüber Deadline Auch die ersten Charaktere wurden mit Schauspielern besetzt. Claire Redfield wird von Kaya Scodelario (Maze Runner) gespielt. Zu sehen sind u.a. Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) als Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) als Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) als Leon S. Kennedy und Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin.Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Ansonsten entsteht bei Netflix noch eine Live-Action-Serie mit den Wesker-Schwestern in New Raccoon City und für 2021 ist eine CGI-Serie ( Resident Evil: Infinite Darkness ) vorgesehen.