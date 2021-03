Resident Evil - Welcome To Raccoon City (Kinofilm): Kino-Reboot hat einen Namen und soll im September kommen

Der geplante Neustart einer Kinofilm-Reihe von Resident Evil hat einen Namen: Wie Regisseur Johannes Roberts gegenüber IGN verraten hat, soll das Werk auf den Namen Resident Evil: Welcome to Raccoon City hören und im September auf der großen Leinwand erstrahlen. Die Handlungsstränge der Filme von Paul W. S. Anderson sollen keinerlei Rolle spielen. Stattdessen will man sich inhaltlich an den ersten beiden Videospielen orientieren und sowohl die Ereignisse im alten Herrenhaus als auch den Zombieausbruch in Raccoon City und der dortigen Polizeiwache aufgreifen. Als Inspiration sollen zudem Horror-Klassiker wie Carpenters Werke Assault on Precinct 13 und The Fog - Der Nebel dienen.Zur Besetzung ist folgendes bekannt:Kaya Scodelario (Maze Runner) wird die Rolle von Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Killjoys) die von Jill Valentine übernehmen. Außerdem mit an Bord: Robbie Amell als Chris Redfield, Avan Jogia als Leon S. Kennedy, Tom Hopper als Albert Wesker und Neal McDonough als William Birkin.