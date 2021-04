Resident Evil - Welcome To Raccoon City (Kinofilm): Dreharbeiten sind abgeschlossen

Die Dreharbeiten zum Kinofilm-Reboot von Resident Evil sind abgeschlossen. Das hat Produzent Hiroyuki Kobayashi noch kurz im Rahmen von Capcoms zweitem Showcase rund um die Reihe bestätigt. Gedreht wurde demnach im kanadischen Toronto. Aktuell sei das Team damit beschäftigt, diverse Monster und Kreaturen via CGI zu erschaffen, um sie anschließend in den Film einzubetten.Kürzlich wurde bekannt, dass der Reboot unter dem Namen Resident Evil: Welcome To Raccoon City in die Kinos kommen soll. Der Kinostart war zuletzt für kommenden September geplant.Zur Besetzung ist folgendes bekannt:Kaya Scodelario (Maze Runner) wird die Rolle von Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Killjoys) die von Jill Valentine übernehmen. Außerdem mit an Bord: Robbie Amell als Chris Redfield, Avan Jogia als Leon S. Kennedy, Tom Hopper als Albert Wesker und Neal McDonough als William Birkin.