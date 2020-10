Robotics;Notes ELITE & DaSH - Double Pack: Sci-Fi-Abenteuer im Steins;Gate-Universum im Doppelpack erschienen

Aktualisierung vom 19. Oktober 2020, 07:23 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 8. Oktober 2020, 08:38 Uhr:

Inzwischen haben Spike Chunsoft und Numskull Games das Adventure-Duo Robotics;Notes ELITE & DaSH für PC, PS4 und Switch veröffentlicht. Auf Steam wird aktuell ein Launch-Rabatt von 23 Prozent auf das Bundle gewährt (53,54 Euro statt 69,98 Euro), während auf Robotics;Notes ELITE und Robotics;Notes DaSH einzeln je zehn Prozent Preisnachlass gewährt wird (31,49 Euro statt 34,99 Euro). Im PlayStation Store erhalten lediglich Mitglieder von PlayStation Plus einen zehnprozentigen Rabatt auf ELITE und DaSH (31,49 Euro statt 34,99 Euro) sowie das Doppelpack (53,99 Euro statt 59,99 Euro). Im eShop gibt es ELITE und DaSH hingegen nur einzeln, aber dafür um 25 Prozent vergünstigt (26,24 Euro statt 34,99 Euro). Von den Konsolenfassungen sind zudem Boxversionen erhältlich.Am 14. bzw. 16. Oktober 2020 werden Spike Chunsoft und Numskull Games das bereits 2019 in Japan erschienene Adventure-Doppelpack Robotics;Notes ELITE & DaSH auch in westlichen Gefilden für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen - und das je nach Plattform mit zehn bis 25 Prozent Launch-Rabatt. Auf Steam kann man Robotics;Notes ELITE und Robotics;Notes DaSH bereits separat auf die Wunschliste setzen. Auf PS4 und Switch soll das Sci-Fi-Abenteuer von Mages und 5pb außerdem als Boxversion im Handel erscheinen Die beiden Visual Novels über den Robot Research Club der Central Tanegashima Highschool sollen verzweigte Handlungen mit über 60 Stunden Spielzeit sowie ein Wiedersehen mit Itaru Hashida und Nae Tennouji aus Steins;Gate bieten.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer