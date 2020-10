Syberia: The World Before: Prolog als Demo zum Download

"Brechen Sie zu einem Abenteuer über die Kontinente und durch die Epochen auf. Spielen Sie zugleich Kate Walker und Dana Roze und enthüllen Sie Geheimnisse, die schon viel zu lange verborgen sind.

Erkunden Sie das fantastische und poetische Universum von Benoît Sokal, das mit atemberaubenden Kulissen und ikonischen Charakteren aufwartet.

Lösen Sie wieder die kniffligen Puzzles und Rätsel, für die diese Saga bekannt ist.

Entdecken Sie eine wechselvolle und fesselnde Geschichte, die mithilfe aufregender Dialoge erzählt wird. Es geht um so viel wie noch nie!

Lassen Sie sich von dem symphonischen Soundtrack mitreißen, den Inon Zur komponiert hat (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia)."

Bei Koalabs und Microids befindet sich mit Syberia: The World Before ein neues Adventure aus der Syberia-Reihe in Entwicklung - und auch Benoit Sokal ist wieder beteiligt. Es wird versprochen, dass die Reihe "zu ihren Wurzeln" zurückkehren und eine emotionale Geschichte mit Wendungen an unterschiedlichen Schauplätzen erzählen wird. Einen ersten Eindruck von Syberia: The World Before kann man im spielbaren Prolog bekommen. Die Demo kann bei Steam runtergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer Story-Hintergrund : "Vaghen, 1937 : Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das vor einer brillanten Karriere als Pianistin steht. Aber ihre Zukunftsaussichten verfinstern sich, als sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die faschistische Drohung des 'Braunen Schattens' über Europa legt.Taiga, 2004: Kate Walker schlägt sich in dem Salzbergwerk, in das sie eingesperrt wurde, mehr schlecht als recht durchs Leben, bis ein tragisches Ereignis sie dazu veranlasst, zu einem neuen Abenteuer aufzubrechen und auf die Suche nach ihrer Identität zu gehen."Features laut Hersteller: