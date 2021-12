Syberia: The World Before: Adventure verschoben auf 2022

Screenshot - Syberia: The World Before (PC)

Eigentlich hätte das Adventure Syberia: The World Before nächste Woche am 10. Dezember veröffentlicht werden sollen. Doch Publisher Microids hat kurzfristig die Reißleine gezogen und den Release des neuesten Teils der traditionsreichen Serie auf nächstes Jahr verschoben.Das exakte Datum ließ man noch offen, derzeit geht man aber von einer Veröffentlichung im ersten Quartal 2022 aus. Als Gründe gibt man den häufig in diesem Zusammenhang benutzten Qualitätsanspruch an. Wie es in der knappen Mitteilung heißt, möchte man das bestmögliche Erlebnis veröffentlichen. Man müsse sich etwas mehr Zeit geben, um die Entwicklung so gut wie möglich zu Ende zu bringen.Letztes aktuelles Video: Prologue Trailer