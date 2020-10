9th Dawn 3: Dungeon Crawler mit offener Spielwelt ist zurück

Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC) Screenshot - 9th Dawn 3 (PC)

Am 6. Oktober 2020 haben Valorware ihr 2D-Action-Rollenspiel 9th Dawn 3 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS und Android veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 12. Oktober ein Launch-Rabatt von 38 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (8,23 Euro statt 13,29 Euro). Im PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden je 14,99 Euro, im App Store 10,99 Euro und auf Google Play 9,49 Euro für den Download fällig. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 92 Prozent von 63 Reviews positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "9th Dawn III ist ein riesiges open-world 2D-Rollenspiel und Sammel-Dungeon-Crawler voller Abenteuer! Dringe in die Tiefen der dunkelsten Dungeons vor, kämpfe gegen über 270 einzigartige Monster und suche nach Unmengen Loot, Schätzen und seltenen Materialien. 1400 einzigartig gezeichnete Gegenstände zum Sammeln, darunter über 300 Waffen und über 550 Rüstungen/ Accessoires!Trainieren indem du Zaubersprüche und Fähigkeiten freischaltest, deine Werte und Fähigkeiten verfeinerst, und entwickele dich zu einem ultimativen Krieger! Verbesser deine handwerklichen Fähigkeiten in Kochen, Verzaubern, Waffenschmieden und vielem mehr! Rekrutiere Monster die an deiner Seite kämpfen, pflege sie und verbessere ihre Skills, um sie zu mächtigen Verbündeten zu machen. Schalten Sie einen geheimnisvollen Gefährten frei, der an Ihrer Seite kämpft, um das ultimative Team zusammenzustellen!Entspanne dich von deinem Abenteuer und genieße ein paar Runden Fyued, ein lustiges Kartenspiel, das in der ganzen Region mit 180 Sammelkarten gespielt wird! Helfen Sie den Siedlern bei ihren Problemen und den Wohlstand ihrer Dörfer zu steigern - und erfülle alberne bis heimtückischen Sidequests! Rüste deine beste Ausrüstung aus und erlebe eine Reise über die Felder von Ashwick, die verschneiten Regionen von Halstom, die dichten Wälder von Vlak, die weitläufigen Tiefen riesiger Verliese und die gefährlichen Hollow Mountains of Scorn, während du dich auf eine epische Suche begibst, die Geheimnisse einer mysteriösen und bösen Macht zu lüften, die das Land bedroht."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer