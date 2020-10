Action Taimanin: Die Sci-Fi-Ninjas sind kampfbereit

Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC) Screenshot - Action Taimanin (PC)

Am 6. Oktober 2020 haben LiLith, Infini-Brain und Gremory Games das Action-Rollenspiel Action Taimanin für PC veröffentlicht. Der Download via Steam ist kostenlos (Free to play). Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 80 Prozent von 672 Reviews positiv). Die Umsetzungen für iOS und Android sollen am 7. November erscheinen. Vorabfassungen via App Store und Google Play , wo der aktuelle Wertungsschnitt bei jeweils 4,7 von fünf Sternen liegt, sind bereits erhältlich.In Action Taimanin muss man Tokio als eine von mehreren weiblichen Shinobi gegen eine Dämoneninvasion verteidigen. Die Macher versprechen intensive Hack'n'Slash-Action mit über 30 Unterstützungs-Charakteren sowie persönliche Kurzgeschichten im Visual-Novel-Stil. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer