ExoCorps: Sci-Fi-Shooter startet in den Early Access

Drei Spielmodi - Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag

Fünf Kampfarenen

Grundlegende Bot-KI als Spielgegner

Online-Spiel (mit oder ohne Bots)

Offline-Spiel (mit oder ohne Bots)

Spieleranpassung (Rüstung-Skins, weitere Optionen folgen)

Screenshot-Modus

Offizielle dedizierte Server

Vom Spieler gehostete Server

Peer-to-Peer Hosting (in den meisten Netzwerken)

LAN Hosting

Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC) Screenshot - ExoCorps (PC)

Am heutigen 9. Oktober 2020 haben Gingerbred ihren nach eigenen Angaben von Büchern wie Starship Troopers, Filmen wie Top Gun sowie Spielen wie Tribes und Counter Strike inspirierten Ego-Shooter ExoCorps im Early Access für PC veröffentlicht, wo er in voraussichtlich sechs bis zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam wird noch bis zum 16. Oktober ein Launch-Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (16,79 Euro statt 20,99 Euro).In der Spielbeschreibung heißt es: "Der Exosuit, teils Raumanzug, teils Kampfjet und mit den modernsten Waffen ausgerüstet, ist die Krönung der Infanterie-Rüstung. Duelliere dich bei 200 Stundenkilometern in heftigen Luftkämpfen und spiele Deathmatch- und Capture-the-Flag-Matches in Umgebungen, die von Orten auf der Erde, dem Mond und dem Mars inspiriert sind."Aktuell werden folgende Inhalte geboten:Weiter heißt es vom Hersteller: "Im Jahr 2040 hat sich ein internationales Team zusammengefunden, um eine neue Konfliktdoktrin für die Zukunft zu erschaffen. Virtuelle und echte Schießübungen, Hardware-Tests und taktische Bewertungen werden in streng geheimen Einrichtungen rund um den Globus und darüber hinaus durchgeführt. Esoterische und gefährliche Technologien werden von hochkarätigen Ingenieuren und Wissenschaftlern miteinander kombiniert und Bewerber aus Friedenssicherungseinrichtungen auf der ganzen Welt rekrutiert, um ein neues Paradigma der Kriegsführung zu trainieren, zu testen und zu definieren. Wenn du mit den Besten zusammenarbeiten und die Zukunft mitgestalten möchtest, kannst auch du dich bewerben, um Teil von ExoCorps - der ersten panhumanen Vollstreckungsorganisation - zu werden.Das Gameplay ist ein Versteckspiel mit heftigen Feuergefechten, bei denen sich die Spieler mit einem fliegenden Wechsel der Waffen und Taktiken gegenseitig bekämpfen. Deine Hauptwaffe ist das Multi-Gewehr, eine Waffe mit sechs Schussmodi. Darüber hinaus kann deine Exo-Rüstung Schwärme von Raketen auf deinen Feind abfeuern, sobald du das Ziel erfasst hast. Verwende Raketen, um deinen Gegner vom Himmel zu holen. Nutze deine Autokanone, um ihn am Boden zu beschießen. Benutze dein Mini-Gewehr, um ihn aus nächster Nähe zu vernichten, oder Laser oder Railgun, um in aus der Ferne zu erledigen. Setze dein Plasma-Gewehr ein für den höchsten Schaden pro Sekunde (wenn du präzise genug bist). Wehre Raketenschwärme durch den Abschuss von Leuchtgeschossen ab, halte deine Wärmestrahlung niedrig, um der gegnerischen Zielerfassung zu entgehen, und setze deinen Störsender ein, um nicht entdeckt zu werden."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer