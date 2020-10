Neighbours Back From Hell: Böse Nachbarn im Doppelpack

Neighbours From Hell 1 & 2 Remastered in einem Gesamtpaket: 25 Episoden verteilt auf die Wohnung des Nachbarn, ein Kreuzfahrtschiff und verschiedenste Reiseziele um die ganze Welt

Komplett neu gerenderte Grafik in Full HD

Doppelte Bildrate bei allen Animationen für ein geschmeidiges Spieleerlebnis

Nutze List und Geschick, um stilvolle Hinterhalte vorzubereiten

Intuitive Steuerung und Interface

Herausragende Comic-Style Grafik

Big Band Begleitmusik

Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC) Screenshot - Neighbours back From Hell (PC)

Am 8. Oktober 2020 haben Farbworks, HandyGames und THQ Nordic mit Neighbours Back From Hell ein HD-Remaster von Böse Nachbarn und Böse Nachbarn 2 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via Steam Microsoft Store und eShop kostet jeweils 14,99 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (derzeit sind 93 Prozent von 64 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,4 von fünf Sternen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Das Schadenfreude bekanntlich die schönste Freude ist, weiß fast jedes Kind. Das Kernkonzept von Neighbours back From Hell beruht auf ebendieser Weisheit. Stelle dir eine Fernsehsendung vor, in der es ausschließlich darum geht, deinem gemeinen Nachbarn immer absurdere Streiche zu spielen. Es gilt die Zuschauer bei Laune und die Einschaltquoten hoch zu halten. Es fühlt sich gut an, böse zu sein in diesem von frühen 2000er Reality-Fernsehshows inspiriertem Slapstick-Adventure.Als Woody, der rachsüchtige Star in Neighbours back From Hell, spielst du über zwei Staffeln der fiktiven, gleichnamigen TV-Serie kleine und große Streiche. Von der Wohnung deines fiesen Nachbarn, über Indien und Mexiko, bis ans andere Ende der Welt nach China, machst du ihm das Leben zur Hölle. Und wenn du schon dabei bist, warum solltest du deine Eskapaden nur auf ihn beschränken, wenn du doch so einfach seine Mutter und die anderen Mitreisenden involvieren kannst? Was auch immer du unternehmen wirst, dein Kamerateam wird dich überallhin begleiten und ein allzeit wachsames Auge auf deine Darbietungen werfen. Lass deiner kecken Kreativität freien Lauf und sieh zu, wie der Nachbar langsam aber sicher wahnsinnig wird. Doch sei vorsichtig und lasse dich nicht von ihm oder seinen Begleitern erwischen, sonst fängst du dir eine ordentliche Tracht Prügel ein und deine Serie wird abgesetzt. Wenn du dich aber gut anstellst und immer mehr Chaos verbreitest, werden die Quoten steigen und vielleicht gewinnst du sogar den ein oder anderen prestigeträchtigen Preis."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer