The Wandering Village: Aufbauspiel auf dem Rücken einer gigantischen Kreatur, die durch eine Postapokalypse stapft

Mit The Wandering Village ist ein Aufbauspiel bzw. ein "City Builder" auf dem Rücken einer gigantischen Kreatur, die sich fortlaufend bewegt, angekündigt worden. In dem dritten Spiel von Stray Fawn aus der Schweiz geht es aber nicht nur um den Aufbau einer funktionierenden Siedlung, sondern auch darum, eine symbiotische Beziehung zu dem gigantischen Wirt aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Das Spiel wird noch bis zum 13. November 2020 via Kickstarter finanziert (Ziel: 30.000 Euro). Es soll in der zweiten Jahreshälfte 2021 in den Early Access auf PC starten.The Wandering Village spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der sich mysteriöse Pflanzen mit giftigen Sporen überall ausgebreitet haben. Eine Gruppe von Überlebenden sucht Schutz auf dem Rücken einer gigantischen Kreatur und dieses Völkchen kontrolliert man in dem Spiel, das sich als Städtebau- und Ressourcen-Managementspiel mit Rogue-lite und Überlebenselementen beschreiben lässt.Die Spieler müssen verschiedene Feldfrüchte anbauen, um die Dorfbewohner zu ernähren und Erkundungsmissionen starten, um Nahrung oder seltene Ressourcen zu sammeln, während die Siedlung ständig erweitert wird. Dabei ist es wichtig, die Gesundheit der Kreatur zu erhalten, was sogar dazu führen kann, dass die Bestie auf die Bitten der Rückenbewohner hört, während sie durch eine Vielzahl unterschiedlicher Biome wandert, von denen jedes seine eigenen Vorzüge und Herausforderungen hat. Abermals sollen ökologische und biologische Elemente in dem Spiel zu finden sein.In dem Züricher Studio arbeiten zehn Mitarbeiter. Ihre bisherigen Spiele waren Niche - a genetics survival game (2016) und Nimbatus - The Space Drone Constructor (2020) - sowie Retimed als Publisher. Die Entwicklung von The Wandering Village begann vor eineinhalb Jahren als ein kleines Nebenprojekt, während noch an Nimbatus gearbeitet wurde. Mittlerweile ist The Wandering Village das Hauptprojekt des Studios.